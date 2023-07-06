最近民眾黨總統候選人柯文哲提出要重啟《服貿協議》談判之後，引發國內許多的討論。一方面，《服貿協議》攸關兩岸經貿關係的發展，另一方面，2013年6月因為簽署《服貿協議》而引發了第二年的太陽花學運，從而對兩岸關係走向產生了重大的衝擊，因此現在《服貿協議》是否要重啟談判，當然會再度引起國人的關注。因為兩岸《服貿協議》簽署至今已經十年，而且相關內容較多，因此本文相關的討論將分成三部分來說明，第一篇先說明當年《服貿協議》的內容與效益評析；第二篇將討論當年關於《服貿協議》所出現的相關爭議；第三篇再進一步說明十年後的今天，為什麼重談《服貿協議》仍然是一個重要而受到關注的議題。

首先，讓我們先來回顧一下，當年兩岸簽署《服貿協議》的一些重要背景。2008年5月，馬英九總統就任之後，就採用「九二共識、一中各表」的原則，開始與大陸進行各項的交流，而最重要的就是在其任內兩岸共簽署了23項協議。其間兩岸在2010年簽署了「經濟合作架構協議（ECFA）」，ECFA是一個架構協議，其中指明未來兩岸要完成四項的後續協議，包括投資保障協議（2012年簽署），服務業貿易協議（2013年簽署），貨品貿易協議與爭端解決機制等4項協議，所以《服貿協議》可以說是ECFA的後續協議。

《服貿協議》主要討論的是服務業相關產業市場開放與準入，包括開放的產業種類、業務範圍、股權比例、開放區域、以及便利化措施等等。在2013年兩岸簽署的《服貿協議》中，我方開放給陸方服務業相關產業與項目共64項，陸方開放給我方80項。在我方開放的64項中，有27項是我方原本就開放給陸資可以來台投資的服務業項目，也就是說，只37項是新增加的。在簽署之前，我方已開放給陸方的服務業項目共161項，占服務項目的51%；簽署之後，我方開放項目達到198項，占比為62.7%。此外，在我方開放給陸方的64項項目中，大多數的開放程度等於或小於我方已開放給WTO的標準，而只有19項是高於WTO的標準，所以我方開放的陸方的服務業項目是相當有限的。

在此同時，陸方開放80項項目給我方，其中開放程度與中港澳簽署的「更緊密經濟夥伴協議」（CEPA）相等的有40項，高於CEPA的有20項。也就是說，陸方開放給我們的市場準入標準不但高於陸方對於WTO的承諾，而且甚至部分還高於CEPA。所以，兩岸簽署《服貿協議》之後，港澳就曾針對陸方開放給我方高於CEPA的部分，要求陸方必需同時開放給港澳。也就是說，其實陸方開放給我方的部分是明顯超過我方開放給陸方的部分。

至於在開放項目部分方面，我方開放一部分的金融產業之外，還包括美容美髮、觀光和印刷等等產業；而陸方開放給我方的產業除了金融業之外，還包括醫療、電子商務、連鎖物流、電影、和旅行業等等。所以陸方開放給我方的產業也比我方開放給陸方的重要許多。

因為《服貿協議》內容指的是雙邊服務業開項目和程度，無法和貨貿協議降低關稅的稅率來直接比較，因此，中華經濟研究院曾經把雙方開放服務業的項目和程度依照「約當關稅」的方式，來估算兩岸雙方開放服貿前後的「約當關稅」的變化情況。估算結果顯示，陸方在《服貿協議》之前對我方的服務業約當關稅大約是19.4%，《服貿協議》之後，約當關稅下降至10.7%；而我對方服務業的約當關稅，由《服貿協議》之前的23.5%下降到之後的20.6%。換言之，雙方都調降了服務業開放的標準，但是陸方開放的程度超過我方開放的程度。

在簽署《服貿協議》之後，依當年中經院的估計，台灣的GDP會增加1.0-1.3億美元，約為當年GDP 的0.025%-0.034%；而陸方的GDP可以增加約0.004%。在服務業出口方面，台灣可以增加約4.0億美元，約為服務業對大陸出口的37.2%；同時，陸方對台灣服務業出口則大約增加9.1%，顯示出《服貿協議》對於雙方服務業出口都會有顯著的效果。最後，在創造就業方面，簽署《服貿協議》之後，台灣服務業就業人數會增加約1.1萬人，約占當年服務業總就業人口的0.15%。

最後，我們必需一提的是，簽署ECFA與《服貿協議》可以增加台灣的國際經貿空間，因為其他國家看到台灣與大陸簽署FTA之後，也會有興趣與和我國簽署FTA。比方說，2013年6月兩岸簽署《服貿協議》之後，當年7月，台灣與紐西蘭簽署了《台紐經濟合作協議》（ANZTEC）；當年11月，台灣與新加坡簽署了《台星經濟夥伴協議》（ASTEP）。

總而言之，《服貿協議》是ECFA的後續協議之一，而《服貿協議》對於台灣服務業的發展有很大的助益，包括產值、出口與就業等，而且對於擴展台灣的國際經貿空間也很有幫助，因此是一個值得推動的協議。

（作者為國立政治大學經濟系教授）