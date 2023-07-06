服務業貿易協議協商的是雙方服務業市場的開放與準入條件，其內容當然會與協商當時雙方市場開放的程度而異。比方說，2013年時，大陸在金融、物流與醫療方面的市場準入有許多限制，因此我方要求大陸對於這幾個業別有較多的開放。但是現在陸方服務業市場開放程度已經大幅提升，當年《服貿協議》的內容依現在標準來看已經無法提供更多優惠，但是這並不表示過去的《服貿協議》不重要，因為以當時陸方市場而言，許多開放仍然是值得的，比方說，港澳就要求《服貿協議》中超過CEPA的部分，CEPA要比照辦理。有人說：「《服貿協議》是一塊臭掉的雞排」，這是對《服貿協議》的污蔑，因為未來兩岸要進一步協議《服貿協議》時，可以以原有《服貿協議》為基礎，在往上增加，雙方可以討論開放更多服務業的部分。

我們認為未來兩岸應該要進一步協商《服貿協議》，有下列幾個重要理由：首先，現在大陸人均所得已經超過1.2萬美元，再加上14億人口，大陸早就從「世界工廠」變成「世界市場」，全球沒有一個國家可以忽視大陸市場的潛力。即使現在美中關係不佳，歐美對於大陸的經貿政策也從原本的脫鉤（de-coupling） 改絃易徹成為去風險化（de-risk），也就是說，他們仍然需要和大陸維持一定的關係，理由無他，就是因為大陸的市場規模太大，沒有人可以忽視，既使是執全球經貿龍頭的美歐國家也需要大陸的內需市場。

而目前大陸國內消費只占其GDP的3成多，遠低於先進國家接近6成的比例。而目前大陸服務業占GQD的比重也只有5成多，遠低於歐美國家接近八成的比例，而內需增加帶動的一定是服務業，包括觀光、餐飲、物流、醫療與金融等等，而且需要許多人與人的接觸與語言的溝通。而兩岸語言上沒有任何障礙，再加上台灣在服務業發展的經驗，台商在大陸服務業會有許多的機會，包括醫療與金融等等。因此，在未來大陸內需市場看好的情況下，兩岸如果可以進一步的協商《服貿協議》，這對於台商企業進入大陸會有很大的助益。

其次，現在兩岸都已經申請加入CPTPP，而CPTPP是一個高檔的FTA，其中關於服務業開放的內容相當的高，因此未來台灣如果要加入CPTPP，也勢必無法避免與大陸協商服務業開放的議題。所以，如果雙方現在開始協商《服貿協議》，雙方針對服務業做進一步的開放，未來雙方在進入CPTPP就比較沒有阻力。反過來說，如果現在兩岸不討論開放服務業的問題，未來在CPTPP架構下，還是要面對開放大陸服務業的問題。

第三，更重要的是，現在兩岸關係不佳，所有的接觸幾乎都中斷，造成兩岸關係惡化，甚至出現兵凶戰危的情況。因此，如果兩岸可以進行更多的交流，包括簽署一些經貿協議，這對於降低兩岸的敵對風險絕對會有很大的助益。因此，如果未來兩岸可以持續完成《服貿協議》與貨貿協議，不但對於兩岸經貿關係的改善會有助益，更重要的是也得以改善兩岸關係，維持兩岸長遠的和平，這絕對是值得兩岸努力的方向。

最後，我們還是要提一下的是，現在兩岸關係不佳，民進黨總統候選人賴清釋多次說過要「和平保台」，這與蔡英文總統過去說的「抗中保台」有很大的不同。問題是，到目前為止，民進黨政府仍然無法與對岸有任何的溝通與交流。而國民黨的兩岸立場一直以來就是「親美、友日、和陸」，而在馬政府時代兩岸得以充分的交流，甚至簽署23項協議，最重要的是堅持「九二共識、一中各表」。只要在這個原則下，兩岸就有交流的機會，不但可以簽署《服貿協議》與貨貿協議，而且雙方可以維持良好的友善關係，包括大量的陸客和陸生來台等等。

無論如何，「維持兩岸和平的現狀」應該是所有台灣人民的共識，任何一個執政的政府都應該以民生福祉為首要考量，而不應該以意識型態治國。「戰爭沒有贏家、和平沒有輸家」，現在政府要備戰，這當然很重要；但是如何積極的去避戰可能更重要！

（作者為國立政治大學經濟系教授）