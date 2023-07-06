民進黨總統參選人賴清德根深蒂固的台獨思維與主張，雖然為了掩人耳目而不斷改變包裝，甚至大搞「掛羊頭賣狗肉」的伎倆，將實質與表象矇混處理，實際上是台海和平的一大禍根。賴清德不反求諸己，近日還大剌剌地以「維護台海和平方案」為題，投書《華爾街日報》，承諾執行保衛和平四支柱，聲稱加速國防轉型、推動經濟安全、與民主國家建立強健夥伴關係、穩定且有原則的兩岸領導力，以確保延續區域穩定。這些觀點雖然各有其理，但都禁不起推敲，也未言盡台灣維持和平的根本之道。

台海兵凶戰危的主因

賴清德在投書中表示，面臨中國威脅，身為醫師，他不會在沒有治療計畫下醫治病人，「作為總統，我會執行保衛和平四支柱」。然而，他的治療計畫並未先做好精準診斷，完全掌握病況後再對症下藥，開出確可產生療效的處方。因此，他所開的藥方不是錯誤就是劑量不對，對治不了台海和平所面對的威脅。

賴清德的第一支柱是提升台灣嚇阻力，以使北京動武的成本增加，降低兩岸衝突可能性；他說當總統後將加速國防轉型，加強具成本效益、機動性及存活力的非對稱戰力，讓台灣更能應對日益升高的軍事威脅，確保戰爭對各方持續作為一個無法想像的選項。這是因果錯置的診斷。台海和平的維護，靠的不是軍事優勢產生嚇阻作用，因為兩岸軍事力量已經嚴重失衡，即使加強採購武器，強化民防，都已構不成嚇阻力量。即使美國馳援，根據烏克蘭經驗，也只限於武器支援，而不會投入兵力，而且共軍在區域性優勢上極其明顯，所以美國力挺也無法根本消弭戰爭的誘發因素。

台海近年陷入兵凶戰危威脅，根本原因在於民進黨政府否定兩岸同屬一中，倚賴美國謀求獨立，又自甘扮演美國以台制華的棋子角色，將台灣深深鑲嵌到強權之間的鬥爭中。這個病因不去面對，則一切嚇阻方法都是枉然，無法成為維持台海和平的有力支柱。

賴清德未對準症狀下藥，還不止於此，他昧於實際狀況，不知民進黨執政7年多來，台灣與大陸之間的貿易金額大增，台灣對大陸的經濟倚賴越來越大。他認為經濟安全即為國家安全，對中國貿易的依賴，使對岸有更多機會濫用經濟恫嚇手段，他將致力鞏固台灣「供應鏈安全」，透過貿易協定促成貿易多元化。坦白講，大陸是台灣貿易順差的最大來源，如果限制台灣產品出口到大陸，台灣廠商將倒閉一大堆，造成經濟衰退與嚴重失業，經濟安全盡失，還有什麼能耐抵禦中國大陸的壓力？

破壞兩岸的對話基礎

賴清德開錯藥方，還將營養食品當藥劑，以為服用後就可安康無虞。他的一大支柱是與世界民主國家建立更強健的夥伴關係，將台灣的未來與國際民主國家緊密相連。如果與所謂民主國家緊密相連就可確保和平，那就不會有烏克蘭戰爭發生了。烏克蘭與美國及歐盟等國緊密連結，充當對俄施壓的前沿國家，結果俄羅斯以受戰略擠壓的理由反制。這樣活生生的例子，賴清德難道認為毫無參考價值？

賴清德自詡「必須具備穩定且有原則的兩岸領導力」，但他又強調「不排除在對等、尊嚴且沒有先決條件下，與對岸展開對話」。兩岸在民進黨執政之前原本對等對話順暢，但因為民進黨政府否定九二共識，破壞兩岸同屬一個中國的官方對話基礎，沒有這個先決條件，兩岸對話將成兩國對話，這是完全不被接受的。賴清德一廂情願，要如何對話。

兩岸的關係不是不能改善，和平不是不能確保，關鍵在於必須認清政治現實，在雙方可以共同接受的原則下恢復交流，而不是像民進黨政府現在做的那樣，將戰爭火苗越燒越旺，然後以遏制軍事進犯理由，採取諸多備戰措施。兩岸當前爆發戰爭的可能性當然就因敵意螺旋而升高。

國民黨總統參選人侯友宜主打「和平與戰爭的選擇」，認為兩岸情勢如果緩和，可以恢復4個月義務役役期，但立即遭民進黨扣紅帽子。其實，國安局長蔡明彥還表示，中共對台發動戰爭「可能性不高」。既然如此，政府兩岸政策改弦更張，處理好兩岸關係，才是最重要的一根支柱。