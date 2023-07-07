來自馬來西亞的女孩Eunice（郭淑欣），在江西宜春留學期間，接觸了當地的木雕文化。今年四月末，郭淑欣與兩位同樣來自馬來西亞的同學，被邀請去一位木雕大師家中作客。他們驅車前往江西省宜春市天台鎮，一路體會到了「物華天寶，人傑地靈」的宜春自然之美，精美的木雕就誕生在這個美麗的山間。

宜春省級非物質文化遺產宜春竹木雕刻傳承人——彭煥連，在這裡雕刻著歷史，雕刻著傳奇，雕刻著燦爛的中華文化。郭淑欣來到彭煥連的工匠藝術館參觀，彭煥連向他們講解自己的木雕作品，告訴他們這些精美的作品是如何製作出來的。

2005年，彭煥連的《古儺面具》，被選送國際儺文化藝術周、江西省首屆民間文化藝術節展出，分別獲得金獎、一等獎；2007年，他雕刻的《水滸傳》一百單八將，在江西省舉辦的「國際儺文化藝術節」上斬獲金獎。

郭淑欣他們走入山間，親眼看到了江西最有名的香樟木。他們在彭煥連的工作室，拿起工具，親手體驗了竹木雕刻的工藝過程，製作了簡單的木雕作品。他們深刻體味到匠人的不易和執著，感歎這一件件精美的作品需要經過多少時間與工藝的沉澱，才能展出在人們面前。

離別之際，他們將馬來西亞的代表性文化元素——老虎（代表著勇敢、真誠、創造性與合作的個性）的照片，贈送給彭煥連，希望它可以成為其日後創作的靈感。郭淑欣他們也會把與匠人彭煥連之間的故事帶回馬來西亞分享給朋友們。

宜春竹木雕刻，不僅代表中國傳統文化的精華與智慧，如今也成為與世界溝通的橋樑。每一項非遺技藝，都值得我們去傳承和保護。（張敏）