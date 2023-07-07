近來，甚囂塵上的兩岸經濟協議議題再次引發熱議。我們企圖從戰略層次討論：在現今全球經貿情勢下，台灣與大陸應維持怎樣的經貿關係，才符合最佳利益？

美國在川普時期積極推動與大陸經濟脫鉤；然而，由於大陸多年來建構的全球製造中心短時間難以取代，以致美國對大陸啟動貿易戰，反而造成大陸出口不減、但美國進口消費品價格上揚的窘境。拜登政府在評估與陸全面脫鉤並不現實後，改弦更張，聯合七大工業國（G7）共同提出不脫鉤但去風險化的對陸經貿策略。雖然疫後大陸經濟仍在盤整，但隨著北京當局提出進一步開放，歐美各國領袖、商業鉅子、企業領袖絡繹不絕赴陸，企圖搶占這個未來的世界市場。簡言之，現階段美歐國家的對陸經貿策略，即是減少對陸投資以去風險；但同時與這個擁有全球最多中產階級人口、且最具成長潛能的市場「掛鉤」。

台灣面對兩岸經濟協議爭議的本質即是：台灣究竟還需不需要大陸市場？

近年來，由於全球經貿環境鉅變，以及政府推動市場多元化、新南向等政策因素影響，台灣對陸投資、貿易的確呈現下滑趨勢。但迄今大陸仍是台灣最主要出口市場及對外投資地區，台灣要與大陸經貿完全脫鉤，短時間仍看不到任何可能性。

基於上述現實，再來看近來各方對重啟貨貿、服貿談判的討論。台灣經濟以外貿為導向，面對全球任何經貿夥伴，本都應該基於經濟利益和國家安全的衡平，提出最有利策略。然而，由於對大陸經貿政策的意識形態化，以致台灣對大陸經貿政策完全失去彈性；面對兩岸貨貿、服貿是否重啟問題，本應是理性務實盤點利弊得失後的複雜計算，卻只能在激情下簡化為恐懼的木馬屠城。

所謂兩岸貨貿、服貿，正本清源來看，都只是2010年兩岸簽訂的「經濟合作架構協議」（即ECFA）的一部分。這個被定位為兩岸FTA（自貿協定）期中協定的ECFA，本來就包含了貨品貿易、服務貿易、投資保障、爭端解決協議，以及為了加速實現ECFA目標列入的早收清單。

在官方停止接觸，以致兩岸投資保障、爭端解決機制無法運作，且貨貿、服貿停止談判的前提下，目前所謂的ECFA僅依靠貨貿早收清單維繫。也就是說，如果大陸取消台灣521項工業產品及18項農漁產品自2013年輸陸的零關稅優惠，那意味宣告ECFA的結束。因此，是否重啟貨貿、服貿談判，其根本問題就是ECFA存續問題，包括還有6千多項的貨品貿易是否要繼續推進？十年前簽訂的服務貿易內容需不需要重新檢視？已停擺的兩岸投保協議如何恢復？

雖然台灣在高張力的政治分歧下，很難對此議題凝聚共識，但此刻與大陸重新推進從未完成的兩岸協議，除了市場因素，具有以下戰略意義：

首先，緩和兩岸緊張情勢。為避免區域衝突，美國不斷釋放鼓勵兩岸對談的訊息。短期內兩岸政治談判的複雜性太高，因此務實地推進兩岸已有基礎的經濟協議，不但可作為兩岸復談的起手式，亦可藉由對話降低兩岸衝突。

其次，進一步促成兩岸經貿法制化。兩岸貨品進出口本來就十分密切；且即使兩岸服貿仍未生效，台灣早已開放陸企投資。但由於台灣對陸企採取極為嚴格的規範，因此，即使自2009年7月迄今，台灣已核准包括銀行、航空公司等1,568家陸企來台，但聘用的幾乎都是台灣員工；台灣並未、也不可能發生大陸勞工大舉入台「洗頭兼洗腦」的荒謬情事。因此，兩岸經濟協議的推進，只是將早已進行的兩岸雙向投資法制化。

最後，減少台灣加入區域經濟組織障礙。從國際現實來看，台灣加入區域經濟組織很難迴避「中國因素」；以台灣積極爭取加入的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）來說，其中七個國家同時也是大陸主導的RCEP（區域全面經濟夥伴協定）的會員國。也就是說，大陸的國際影響力，足以成為台灣加入CPTPP、甚至任何國際組織的變數。台灣對陸採取更為彈性的策略，有利台灣創造國際空間。

是否重啟貨貿、服貿，牽涉到的是不僅是台灣的貿易自由化路徑，更是台灣對陸經貿戰略。我們要強調：無論對兩岸經濟協議的立場為何，只要是基於事實的理性討論或意見，都應該尊重，也都應作為台灣對陸談判的資產。但若只是一再訴諸激情或恐懼，不但無助台灣面對日益複雜的全球經貿情勢，更將讓台灣陷入無止境的內耗與對立。

從企業的角度來看，任何市場的參與都象徵著可能的機會。兩岸經濟協議不是萬靈丹，但也不會是洪水猛獸、更不會是過期的雞排；台灣是否能更有自信，迎向這個挑戰？