Meta（臉書和IG的母公司）推出類似推特（Twitter）的「Threads」App，馬上引起網民的熱烈下載，這可能再度引起馬斯克（推特老闆）與祖克柏（Meta老闆）兩人的恩怨情仇。

兩人同樣都是時代雜誌的風雲人物，最近還由鍵盤鬥到說要上擂臺！一開始馬斯克在推特上表明要與祖克柏來一場鐵籠格鬥賽，當大家都以為是單方面隨便打空包彈之際，祖克柏竟然認真回應要應戰？

馬斯克因其在電動汽車和太空探索方面的工作而聞名，祖克柏則因創立臉書而聞名。馬斯克51歲，身高185公分，體重約90.7公斤；祖克柏39歲，身高170公分，體重約70.3公斤。所以臉書老闆年輕，體型較靈活，但馬斯克有身高和體重的優勢，萬一祖克柏被壓住的話可能就會動彈不得。

「Threads」主打基於文字的貼文，但也能發布照片影音，由於功能和馬斯克收購的推特相似，被視作推特的競爭對手。自從馬斯克去年收購並接管推特以來，Meta就在試圖利用推特的問題推出一款新的競爭App。推特先是遭用戶們質疑內容審查政策，後來又推出付費「藍勾勾」制度，網站多次發生全球性當機，最近更宣布將限制用戶每天可以查看的推文數量，例如付費的推特Blue用戶每天可以閱讀1萬條推文，未經驗證的用戶則只有1千條。

網友叫馬斯克要小心一點，因為祖克柏懂巴西柔道呢！祖克柏在5月時秀出他在加州的一場巴西柔道比賽中拿下了一個金牌，是實實在在的真正比賽！原來祖克柏自新冠疫情初期就對巴西柔道產生興趣，而且他認為巴西柔道的訓練能讓他提高內在能量水準，如此就可以應付工作中的挑戰，如今看來成績果然不錯！

馬斯克一向講大話不必打草稿，推文說可以跟祖克柏來一場鐵籠戰，如果祖克柏也準備好的話。當大家都以為這是打嘴砲而已，祖克柏竟然回應，大寫寫著「SEND ME LOCATION」（給我地點）！這立即令整個網路世界為之瘋狂！因為兩個地球上最有錢之二的科技大老闆，竟然真真正正要在籠子裡面打架。

馬斯克當然不會示弱，馬上挑選了拉斯維加斯的UFC（Ultimate Fighting Championship，終極格鬥冠軍賽）作為地點，好像這場大戰會一觸即發一樣？馬斯克更指出自己其實有一招叫「The Walrus」的絕招，就是利用自己的體重優勢壓在對方身上就好，其他甚麼都不用做。

當然，難得有世界上兩個大富翁和科技大老想要打架，網民也為之瘋狂，各大新聞媒體也搶著報導，到底這比賽是否成事？最終是否會化身成甚麼慈善賽之類？都是未知之數！不過如果真的有幸，看著世界上其中兩個最有錢的人在籠子裡面較勁，這應該是世界首次，相信會成為全球話題，直播的話觀看人數一定會超越超級盃決賽，並歷史留名。

(作者為台北商大前校長)

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