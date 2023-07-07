這兩天傳出郭台銘可能獨立參選2024年總統，作為一位長期郭粉心中有著五味雜陳的感受。回想5月17日國民黨宣布徵召侯友宜參選總統時，我的悲憤與不甘可能不亞於郭董本人，但看到郭董在臉書上表明將盡最大努力支持侯友宜勝選時，我又敬佩郭董的大度；但將近2個月過去了，卻一直不見郭、侯合體，反而屢屢傳出｢換侯」或郭董｢獨立參選」的消息，我和多數藍營支持者一樣同感焦慮，希望給郭董提出一些諫言。

從2019年郭董重回國民黨參與總統提名，我和不少藍營支持者一樣對郭董寄予厚望。5月9日我帶著太太和岳母參加屏東慈鳳宮的造勢活動，當看到岳母握到郭董的手後，一位80歲老人家如兒童般的雀躍，這是我過去在藍營造勢場合從未體會過的。

筆者相信在不少｢知識藍」與｢經濟藍」心目中，郭董絕對是下架民進黨的不二人選，在宣布爭取國民黨提名後衝刺的3個月更展現驚人的氣勢，不少地方政治人物也投入支持郭董的陣營，最後結果雖然讓郭董支持者有很多無奈與不甘心，但我們深知唯有團結的國民黨甚至團結所有在野力量，才有可能打敗執政的民進黨。

侯友宜在接受國民黨徵召後民調始終落後，當然給了郭董與支持者躍躍欲試的期望，但郭董一旦選擇｢獨立參選」或是發動｢換侯」，就是背棄當初全力支持侯友宜勝選的承諾，這不但違背重信重義關公弟子的信仰，更與其最大支持群眾｢知識藍」、「經濟藍」信念背道而馳，終將讓下架民進黨的契機消失。

我一直認為以郭董的國際商業鉅子的地位，他的參選不僅僅是為圓一個｢總統夢」，應有更崇高的理想與抱負。

我大膽揣度郭董參選的理想與抱負至少有四：一是為追求兩岸和平與穩定發展、二是打造台灣未來的經濟發展前景、三是為台灣甚至兩岸年輕人帶來希望，第四當然要完成這些目標，就必須讓造成兩岸兵兇戰危與執政失敗的民進黨結束執政。

筆者以為郭董未必要取得大位才能實現這些理想與目標，我提出以下諫言，或許能給郭董不同方向思考：

1、以改革者身份重回國民黨，結合志同道合者共同推動理念：民進黨內新潮流大老邱義仁、吳乃仁、利錦祥從未爭取大位或黨主席，但新潮流卻始終影響民進黨與政府運作，就是因為這些民進黨大老無私無我，為黨擘劃籌謀培育年輕人才，源源不斷為黨供輸。郭董是近年來少數能獲得｢知識藍」、「經濟藍」與地方派系共同認同的政治人物，如果郭董重回國民黨結合各方力量，加上他的財力支援部分理念相同的立委候選人，2024年後將可望成為黨內重要派系，推動他的政治理念。

2、建構監督政府與民意機關系統：目前監督政府的第四權或民間組織幾乎都偏向執政黨，郭董如果有心建立體系，可以透過基金會或協會方式，定期對政府機關或是地方政府進行施政民調，建立具有公信力監督政府系統；另外建立各方能接受的民意代表評鑑標準，定期評鑑民意代表的問政績效。

3、建立培訓青年投入社會與政治工作體系：從黨政軍退出校園後，民進黨反而透過外圍組織大量滲透校園，一方面影響青年學子政治傾向，一方面為民進黨提供民代助理與培育施政人才。郭董要改變青年政治態度，不妨建立培訓青年系統，讓有心從政的年輕人獲得培訓機會，在推介到黨內民代或地方政府，同時也培育青年投入各種社會運動及社區服務，甚至兩岸交流，讓年輕人接觸多元社會環境。

4、個人以為，郭董本人最適切的職位是海基會董事長或無任所大使：其實郭董真的爭取到總統大位反而會受到國際現實而處處受限，如果國民黨或未來執政聯盟能取代民進黨執政，過去辜振甫擔任海基會董事長的身分反而更能讓郭董優游於兩岸，推動兩岸和平發展，避免台海兵兇戰危。抑或是如辜濂松擔任無任所大使，代表國家穿梭國際場合，為台灣爭取更大的國際空間。

以上幾點諫言只是筆者野人獻曝，我相信以郭董格局與氣度，在2024這盤棋局中會做出對國家、人民與黨最好的抉擇，如果因為郭董的正確抉擇為兩岸帶來和平、台灣帶來發展、為人民創造福祉，則是兩岸之幸、國家之幸、人民之幸。

（作者為退休大學教師）

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