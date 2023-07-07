前幾日，前立法院長王金平邀集立法院昔日「同事」齊聚一堂，包含王金平本人在內，包括黨主席、秘書長、五都市長與縣長，區域及不分區，現任與非現任，從北到南，具有「立委身分」的先進同志都應邀出席，夯不啷當加起來竟多達150位；連新黨主席郁慕明也出席捧場。「厚友誼立委後援會」除了再度展現老王三山造勢，調和鼎鼐的功力之外，國民黨展開組織戰搶救侯友宜，也說明今年的總統大選已經進入另外一個階段：地面戰全面開打。

也許令藍營最無法理解的是，沒有爆發任何弊案及重大失誤的侯友宜，為何自5月17日被提名以來，民調一直是開低走低？有別於「母雞帶小雞」的作戰模式，掌握三分之二縣市執政優勢的國民黨，也許可以來個反向操作，只要問鼎立委的「小雞們」在地方問政口碑不差，由「小雞們簇擁母雞」，幫「慢熱的」侯友宜先拚到第二，相信也是現階段可行的戰術。

今年除了和平避戰是藍軍主要的選舉訴求之外，訴諸政黨對決，下架民進黨，明顯是另外一個戰略主軸。

「藍白合」的主張目前看起來只發酵於首都圈，出了台北市的地方選區，害怕黨紀處罰及與柯P「偶遇」的情況，事實上並不多見；畢竟在台北市以外的選區，候選人不是打打嘴砲就可以獲得支持，除了形象論述與知名度，立委候選人在地方是否有深耕服務，也是民眾投票時的重要參考依據。

目前，民眾黨的區域立委只提名了3席。畢竟有意願及能力蹲點經營，要攪局國民黨的人選並不好找。只想靠空戰讓民調領先，到最後產生棄保效應，似乎有點把選戰看得太過簡單。

有研究指出，藍營的核心支持者在台灣估計至少有300萬以上，包含大資產階級、台商、軍公教及部分中產階級；這樣的支持者重視經濟發展，注重秩序的保障和穩定。隨著侯友宜在兩岸、能源及青年議題上已提出明確主張，接下來就看地方組織如何去落實及宣傳，讓藍營支持者回流。

一個值得注意的情況是，「不要成為歷史罪人」似乎成為這次選戰藍營大咖們的最高指導原則。從朱立倫徵召侯友宜，連戰與侯友宜家敘，金溥聰入駐競選總部到韓國瑜出席黃復興，說明為了選舉能夠獲勝，中華民國能夠長治久安，藍營這些要角們都能把侯友宜當成「自己人」，團結一致，鞏固領導中心。

當王金平都能拋開過去黨內初選「馬王政爭」的恩怨，與金小刀海陸雙拼，為國民黨全力動員輔選的同時，還有「不平不滿」的人是否能以大局為重，跟王院長學習學習？追求進步誠可貴，重視承諾價更高。

（作者為立法委員）

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