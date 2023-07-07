黃國昌說他的一大堆土地，都是畸零地，都是用來種菜的。大家每天都在忙正經事，也沒空理他。但他的一塊新北市「畸零地」在保護區，保護區竟然可以鋪水泥，還變成停車場出租，停了2、30輛車，這是黃國昌的魔術。

2014年黃國昌搞太陽花，柯文哲跟黃國昌都獲利滿滿，當了大官，權大勢大。柯文哲忙著跟建商眉來眼去，黃國昌忙著反中，順便在2018，讓保護地變成停車場。

2024年黃國昌跟柯文哲這組人生勝利組，又把自己打扮成拯救者，要拯救被他們兩人在2014年害慘了的老百姓，詐騙者如今裝聖潔，難怪阿貓、阿狗都要搞政治。

只要有政治勢力，菜地都可以變成停車場。說是畸零地，卻是可以停2、30部車的大片土地，還蓋了鐵皮屋，有寬廣的通道，一邊養地，一邊鋪上水泥，租給別人做停車場。

黃國昌比較噁心的是，保護地違法變成停車場，對社會造成傷害，還違反法律，看得出他毫無歉意，還向跟他租地搞停車場的人賠禮。是呀，客戶至上，是非公義根本就是屁。

這塊地，養著養著，不知道什麼時候，保護地就可以變建地？想想看，未來如果入帳的話又是多少個億？黃國昌經過這塊地，一定很開心。

故事告訴我們，原來居住正義的實踐，要每個人都有錢去買畸零地；還要有勢力，可以把保護區填水泥；更要有勢力，將來可以變更土地。那就要利用人民的痛苦，去詐騙、去搶奪自己的權力。只要洗洗白，惡人可以突然變好人。了不起。

（作者為作家）

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