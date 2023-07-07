國安局長蔡明彥說，現在兵凶戰危的氣氛都是「人為操作」，實際上並沒有，中共現階段武力犯台能力不足。作為國安首長，如此的推論令人冒冷汗，如果蔡明彥說法為真，就是打臉民進黨及美國了，因為恰恰是他們在散布「假訊息」，進行「認知戰」。

兵凶戰危之說起因於去年8月、今年4月對岸兩波台海軍演，因為打破兩岸數十年的台海中線默契，軍機繞飛、軍艦巡航成常態，台灣防線退到12浬領海。為此，《經濟學人》兩度說，「台灣是全球地表最危險的地方」。但更主要的原因正是2016年民進黨「改變現狀」，撕毀「九二共識」。真要說，民進黨恐怕才是製造台海危機的真凶。

1月18日外交部長吳釗燮接受英國《天空新聞網》專訪時說，「中國武力犯台機率升高，2027年是北京最可能採取行動的時間點。」4月接受CNN專訪又說，「中國正為攻台做準備」。民進黨不正是藉著不斷論述「兵凶戰危」 獲取美國軍事奧援，營造美台關係良好的印象，藉機聯手全球民主國家守護民主，並迎合美國圍堵中國的戰略。

現在問題來了，蔡明彥說「兵凶戰危是人為操作」，第一個打臉的是販賣戰爭恐懼的吳釗燮及販賣仇中反中的民進黨；第二個是打臉美國，在武裝「刺蝟島」之餘還要求台灣延長兵役，甚至質疑侯友宜不該談恢復4個月役期。如果這些都是「假訊息」，不正是「美台勾連」對選民進行認知戰。

換言之，如果台海真的兵凶戰危，表明包括美軍參謀首長聯席會議主席密利的「攻台說」真有情報佐證，台灣確實就該未雨綢繆。如果是這樣，國安局長的判斷就必然為台灣帶來重大隱患了。