國民黨總統參選人侯友宜說接受「合乎中華民國憲法的九二共識」，兩岸互不承認主權，互不否認治權，這是回到了馬英九的兩岸基調。如果侯沒有自己的兩岸理念，重拾馬英九的政策確是可行的選擇，因為它曾經有效維持兩岸關係的運行。

回顧過去，可以看到國民黨執政時兩岸關係比較好，民進黨上台時就陷入急凍，像打擺子似的一冷一熱。這是因為國民黨的立場是中華民國，雖然和大陸的中華人民共和國針鋒相對，但畢竟是用同樣的東西來針鋒相對。傾向台獨的民進黨卻從中國的定位跳了開來，於是失去和大陸的基本共同點。在大陸當局眼中，如果不能把台灣拉回一個中國定位就與之交流，是對本身立場的背叛，任何一位官員這麼做都是在政治自殺。

「九二共識」是蘇起創造的，重點在「一中各表、求同存異」的包容態度，沒有人期待用它來解決兩岸巨大的矛盾，只希望它能提供一個承載雙方互動的政治基礎。蘇起提出九二共識時，連戰已經敗選，即將上台的陳水扁無意採納，大陸反應也很冷淡。直到馬英九上台，九二共識才成為兩岸當局都認可的政策主軸，大陸還定位為兩岸關係的「定海神針」。

蔡英文2016年就職時，大陸希望她延續九二共識，但她站在民進黨的一貫立場上，再怎麼努力調整，也只能說出「92年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知」。不說出那4個字，對中國當局是不夠的。

對於兩岸關係，九二共識之前走得通，未來也還可以通，因為已經得到中共當局認可，在中華民國憲法的架構下也能執行，反正我們堅持自己是個中國就是了。侯友宜重新拾起九二共識，算是拾回一條現成的兩岸通道。

民進黨政府現在指「九二共識」就是「一國兩制」，這可真不知從何說起。不管從哪個角度看，它們都是兩回事，民進黨利用民眾恐懼變成「香港第二」的心理，指鹿為馬抹黑九二共識，連帶抹黑主張九二共識的國民黨，說穿了，不過是為了選舉而濫行誣陷罷了。但這有如為地板刷油漆卻把自己刷到了牆角，「一個中國」不行，刷掉；「九二共識」不行，刷掉，最後民進黨和台灣一起困在牆角出不來。

商品有市場區隔，政治也是。在選舉市場上，民進黨是寄生在反中仇中那個區塊的，兩岸關係愈緊張，台灣人危機感愈強，民進黨的選票愈多，主張和解的對手會被紅帽子扣得無力招架。如果大陸還很沒眼色地大搞軍演秀肌肉，反而會讓討厭共產黨的民意蓋過討厭民進黨。所以，民進黨對兩岸關係之無能為力，究竟是不能，還是不為，頗耐人尋味。民進黨的強項不是兩岸和解，如何期待一個靠仇中恐中生存的政黨，執政時能真心、且有能力緩和兩岸關係？

投票的走向，往往是民眾心理的映照。對中國勢力入侵及「明日香港」的恐懼，讓選票兩次湧向蔡英文。現在中國更強，台灣更弱，選民會因為害怕中國而倒向民進黨，還是因為害怕戰爭，在年底延長為1年的兵單寄出後拋棄民進黨，且拭目以待。