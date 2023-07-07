總統大選接近，執政黨參選人賴清德雖然民調保持領先，但支持度相當穩定，大概就在30～35%區間游動，並沒有必勝把握。有論者指出，應是受到約65%選民不願看到民進黨繼續執政所致，賴清德已面臨民意天花板，難以逾越城池。目前柯文哲支持度緊咬賴清德，不願民進黨執政的選民一旦棄保，或是藍白合作，賴清德將會敗陣。這現象導致民進黨焦慮，政策買票紛紛出籠，導致國家大政淪為選舉彈藥。執政黨要有個執政的樣子，別像打架鬧事的流氓，一遇強敵取勝艱難，就使出下三濫的各種奧步，變成了「民主退步黨」。

執政怠惰 臨時抱佛腳

一個宣稱既「民主」、又「進步」的政黨，參加民主政治的選舉競爭，自然要以平時的施政績效，爭取選民的認同和支持；而非「平時不燒香，臨時抱佛腳」，執政7年不作為，到選舉剩一年半載才開始「大撒幣」，或在未充分討論下改變重大政策，討好特定選民以求勝選，將國家大政當成選戰籌碼。嚴格說來，這是拿人民的血汗錢，進行個別政黨的「買票」行為，應受譴責才是。這種行為的不當在於，若推出的政策是好的，那麼前面幾年都在混，蹉跎延宕了7年才「熊熊想到」；如果不是好的政策，那更是為了私利不惜推出惡政來殘害國家。無論是哪一種，都是要不得的壞事，是讓一個國家退步、社會遭殃的惡行。

有媒體彙整，單單在今年短短幾個月，和年輕人有關的補貼政策就有6項，總經費達到930億元：私大學費補助、租屋補貼、疫後就學貸款補助、勞工青年2.0補助、成年禮與藝文振興、青春動滋券；該媒體諷刺這是「拿年輕人未來的債務，幫執政黨買2024總統大選的票」。其中受外界高度質疑的私大學費補貼更是惡劣，賴清德6月20日提出之後，行政院不必研究、立刻買單，而且還「要五毛，給一塊」，從每生2.5萬元提高為3.5萬元，並為經濟弱勢生再額外加碼1.5到2萬元；更追加高中職免學費，及精進就學貸款申貸及還款，從明年剛好大選投票後的2月起實施。如此精心設計的補貼方案，而且幾乎是和大選「綁定」的政策賄選，將政策賄選玩得爐火純青，令人嘆為觀止。

債留子孫 惡政更誤國

但民進黨政府為奪回因「抗中保台」必須延長兵役，而大量流失的年輕選票，並不肯善罷干休。日前推出更嚴厲的囤房稅政策，除將房屋稅率從1.5%-3.6%提高到2%-4.8%外，還採用「全國總歸戶」擴大打擊面，討好眾多為高房價所苦、無力買房的年輕族群。事實上，台灣高房價來自兩個因素：一是土地有限，卻又以「安全存糧」考量大量保留農用無法釋出，減少了非農用地的供給；二是人口眾多密度高，加上央行長久維持偏低利率，持有成本低而提高了民眾對房屋的需求，當然房價只會節節高漲。房屋稅是地方稅，提高囤房稅必須縣市政府配合修改法規，否則不會有任何效果；因此若有效果，頂多是非常微弱的邊際性效果。而上述二大供需因素若不能解決，不可能會有「合理」的房價。

因此，房價不會因看來更嚴厲的囤房稅而明顯受到抑制，年輕人還是買不起房屋。真正要解決「居住正義」，若不能大幅提高土地供給，就必須讓年輕人有能力買房，也就是收入必須有效提升。然而，占6成就業的服務業，因台灣市場小、競爭激烈獲利不易而普遍低薪；原來有機會以《兩岸服務貿易協議》獲得陸方高薪服務業「市場准入」，讓年輕人有獲取高薪的機會，也因民進黨操作「仇中恐中」而阻礙延宕，絕大多數年輕人的薪資成長停滯，別說買屋，連租屋都很辛苦，只能望「居住正義」興嘆矣！

民進黨一向只會選舉、不會執政，如今更是藉著執政之利，利用國家資源全力投入為黨服務，只要能勝選繼續執政，所有的政策也不管可行不可行，或是債留子孫，全在選前傾巢而出，各部會無條件配合。這種選前的政策大撒幣，不僅無效，顯示執政無能和民主倒退，更是危害國家發展、侵蝕經濟根基之舉，民進黨應該丟了這個權力魔戒。