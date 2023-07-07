相傳乾隆皇帝遊江南來到鎮江金山寺，看到長江上船隻來往，穿梭不停，他問接待的老和尚：「這來來往往一天要過多少船啊？」老和尚回答：「只有兩條船。」乾隆說：「怎麼會只有兩條船呢？」高僧說：「一條為名，一條為利。」乾隆聽了很高興，認為老和尚頗有修持，勘破世情，一語道破。

老和尚話說得豁達輕巧；我們紅塵諸人，身處浮華世界，沒有這個奢侈。我們小老百姓期待的是「生意興隆通四海，財源廣進達三江」。

台灣與世界的連結力是一個關鍵。DHL快遞公司以貿易、資金、資訊、人才為四大面向，對於全球各國家的連結程度每年進行量化追蹤。值此疫情結束，各項活動復甦的之時，DHL今年3月最新公布的連結度指數與排名特別值得我們關注。該報告顯示，2021年在全球171個受評比的國家與地區中，台灣排名第17，比2019年進步兩名。與台灣實力相近，政經情勢相近的韓國排名第16，進步1名。馬來西亞排名第14，也進步1名，表現亮眼。這兩個國家值得我們研究與學習。

DHL公布的量化趨勢顯示，2020年初開始大流行的新冠疫情使得當年全球連通萎縮，但是2021年全球的連結度很快恢復到疫情之前水準，且2022年將創新高。但該報告預測，今年將趨疲軟，主要由於世界經濟動能衰退，是因為數年前美國發動的中美貿易戰已經進一步發酵，加上去年開始的俄烏戰爭及美國不斷升息，引發能源與糧食價格飛漲，各國通貨膨脹，地緣政治日趨緊張，「全球化」已面臨前所未有的挑戰，已顯現網絡破碎化、區域化、集團化、民族主義化的徵兆，全球網絡將重組與調整。

全球貿易、人才、資金與資訊的流進流出交織成複雜網絡，用地圖呈現就能一目了然，新加坡學者科納(Khanna)為此創立了一個新字「連結地圖」(connectography)。這樣的「連結地圖集」(atlas)有上千張圖，呈現著不同參數的全球樣態。一張張翻閱，國家連結的對象與流量一目了然，網絡的線條穿透國家邊界，有各自的生機與邏輯。 我們看到，地緣政治有了新的定義，從以往的為領土而戰，轉變成為連結而戰。想增強連結力，要加強的是基礎設施，是與其他地區建立緊密、迅捷、可靠的供應鏈關係。新時代的國力不全靠船堅炮利，而是靠經濟規畫、貿易結盟、研究合作，以主要城市為節點，打造四通八達的新網絡。

當此西方諸國在美國號召下「降依賴」、「降風險」，企圖與中國大陸脫勾，並另行打造「印太供應鏈」取代「紅色供應鏈」的形勢中，台灣處於輻輳之位，風口浪尖上是動輒得咎？還是左右逢源呢？我們應把「增加與世界的連結度」做為主要的依歸，爭取在世界的「連結地圖」上四通八達，才能自保與繁榮。

（作者為逢甲大學創能學院講座教授）