「備戰才能止戰」，在這個口號之下，我們成了美國最大的軍售國，絡繹來台的行政專機，不只載著國會議員，還有軍火商和掮客!

但烏克蘭備戰未能止戰。烏克蘭從2014年開始備戰，2022年俄烏戰爭爆發。

美國備戰未能止戰。美國是世界第一強權，天天備戰，1941年12月日本偷襲珍珠港。

法國備戰未能止戰。法國1929年開始建造馬奇諾防線，1940年建成，同年5月10日德國入侵法國，4周後，巴黎淪陷，開始跟德國談判停火。

波蘭備戰未能止戰。波蘭備戰數十年，並與英國、法國簽訂共同防禦條約。1939年9月1日德國入侵波蘭，5周後，波蘭淪陷。

丹麥備戰未能止戰。1940年4月9日德國對丹麥開戰，戰前丹麥號稱要誓死抵抗，開戰後4小時丹麥就舉手投降，「誓死抵抗」成了一句空口號。

日本備戰未能止戰。二戰末期，日本發動「一億玉碎」動員計畫，全民備戰，武器不夠，用竹竿（比掃把好用）。美國二顆原子彈後日本投降。

備戰不能止戰是歷史反覆證明的事實。備戰就是要為開戰做準備。真正能避戰的是政治策略，不是備戰。

《孫子兵法》指出「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵。」民進黨政府放棄伐謀的上策，全力準備伐兵的下策。悲哉！台灣人民。

因為要伐兵，所以全員備戰。用美國提供的武器與台灣製造的掃把，與中國廝殺。最終勝負會如何？需要問嗎?

因為要伐兵，所以拒絕談判或交流。民進黨用「愛台灣」與「備戰才能止戰」的口號，驅使人民上戰場，做無謂的犧牲。民進黨知道，即使全民皆兵也打不贏大陸，所以引入美國武器與美國大兵。可是美國從未承諾會在台灣有事時出兵援助。

美國為了大賣軍火給台灣，拜登總統屢屢在失言狀態下表示一定會軍援台灣，讓台灣放心。

放心?美國堅持在俄烏戰爭中不出一兵一卒，為何會在台海戰爭中出兵？民進黨政府告訴台灣人民：不，不，烏克蘭不能跟台灣比。台灣才是美國心頭肉，美國一定會出兵。

如果美國一定會出兵，為何不簽訂「台美共同防禦條約」呢？美國跟日本簽，跟韓國簽，跟菲律賓簽，跟歐盟各國簽，為何不跟台灣簽？台灣人的命不是命嗎？美國堅持不簽，民進黨政府卻堅持美國一定會出兵。怎麼回事？你說呢？

止戰，很簡單。開始跟大陸對話，開始交流。大陸要和平崛起，當然希望和平解決兩岸問題。美國要打斷大陸和平崛起，也行，那是中美之間的事。更何況，美國也不希望跟中國開戰。美國要的是競爭加護欄。

民進黨知道獨立無法和平實現，美軍沒來，卻引來大陸的以武促統。台灣要顧好自己人民的生命，這是安居樂業的前提。不要笨笨的被少數野心家利用，被騙還要幫忙數鈔票。

備戰不能止戰。止戰要靠對話交流，要靠智慧。

（作者為立法委員）