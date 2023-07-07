行政院會6日通過《房屋稅差別稅率2.0方案》，這是繼7月1日《平均地權條例》正式上路後，不到1周的時間裡，蔡政府所推出的第2個抑制房價的政策。如此密集且短時間內連續推出打房政策，創下歷史紀錄，更是民進黨蔡政府執政7年來首見。

然而，蔡政府真的那麼重視所謂的「居住正義」問題嗎？其實，明眼人一看就知道行政院急著推出這個2.0方案，跟7月16日主題為「公平正義救台灣」的凱道大遊行有關。因為這次群眾遊行運動的兩大訴求正是司法改革與居住正義，包括國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜和民眾黨總統參選人、前台北市長柯文哲都已決定參加。

雖然主辦單位也邀請了民進黨總統參選人、副總統賴清德，不過，賴陣營至今還未表達出席意願，倒是行政院很識時務地快速推出這個號稱「囤房稅2.0」的方案，包括計算方式改為全國總歸戶、持有4戶以上的空屋族、多屋族調升稅率上限為2%至4.8%等；賴清德也趁機提出居住權三大對策，宣示2032年要達成50萬戶社宅供給量，並承諾擴大租金補貼到每年50萬家戶等。民進黨明確表示，以上政策及政見是「針對青年族群」，希望能就年輕世代的居住需求給予全面關照。

賴清德的青年支持率低、716凱道大遊行的參與者預計多為年輕人，這就不難理解，為什麼行政院及賴清德要火速推出相關政策，因為要「補破網」、籠絡年輕世代。然而，這些政策或政見真的有用嗎？

首先，囤房稅2.0目前只有「宣示效果」，因為還要等立法院通過修法才算數。許多民眾擔心，等到2024選舉結束，相關法案就會被擱置了，而在立法院會待多久，無人能知。如果民進黨政府認為這件事很重要，過去幾年為什麼都不提出？現在臨時抱佛腳也未免太投機了。

當然，租客更煩惱的是，房東會調漲房租轉嫁囤房稅，最後倒楣的還是弱勢的租屋客；此外，這項政策只是調整稅率，但是沒有調整稅基，若地方政府下調稅基，所謂的打房效果就會大打折扣甚至白搭了。

至於賴清德的「住宅3支箭」更是箭箭虛發。例如，社宅政策就像蔡政府的能源政策一樣，完全是空話。「2025非核家園」已注定破產了，蔡政府還大言不慚談2030年減排24%、甚至2050淨零排放，不知道是誰借給蔡政府膽子吹這種牛皮！

蔡英文2016年上任時也曾宣布「居住正義3支箭」，其中，最重要的就是要在8年任期內蓋成20萬戶社會住宅。但根據立委吳怡玎調查指出，7年下來實際可入住的社宅為2萬4千餘戶，達成率只有12%。如今，賴清德說2032年社宅要達到50萬戶，誰會相信？至於嘉惠租屋者，如果不能解決租屋黑戶的問題，許多房客也無法享有租金補貼。

身為執政者，賴清德手上的政策工具很多，有需要就可以立刻拿出來用，然而，這些急就章的政策，真的能夠吸引年輕人嗎？蔡英文已經示範過一次「空心菜」政策是如何欺騙民眾，賴清德的空包彈，年輕人可不會再上當了！

（作者為資深媒體人）