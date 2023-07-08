繼國務卿布林肯之後，美國財長葉倫經過一再爭取，終於達成訪華心願。她訪問中國所為何來？路透社引述全國對外貿易委員會主席科爾文（Jake Colvin）的話稱，此行或有助於定義中美「新常態」（new normal），為雙邊關係奠定基礎，但預料不會結束前任政府制訂的關稅以及現任政府的加強出口管制政策。他沒有道出的一個心願是，葉倫要中國繼續多多購買美債，不要加重美國的債務危機，也不要加速去美元化行徑。

美國正在為其世界霸權地位奮力掙扎，幾乎已是不擇手段，不顧優雅顏面。這兩屆政府看到全球化傷害美國經濟利益，助長中國快速崛起，乃運用各種可運用的手段逆轉全球化，遏制中國經貿與科技發展。台積電創辦人張忠謀日前揭示美國的圖謀，就是將全球化重新定義為「在不傷害國家安全、不傷害本國現在或未來科技經濟領先條件下，允許本國企業在國外牟利，也允許外國產業及服務進入本國」。他說的是美國，但反問這樣的演變「還能算全球化嗎？」

如張忠謀所說，全球化是早期各國基於比較利益原則，超越國界，追求商業利潤及承擔商業風險，其所帶來的好處是讓好幾十億人民脫離貧窮，幾乎所有國家生活水準都有大進步，但帶來的壞處則是收入及財富集中加劇，人與人之間、國與國之間不平等感覺加劇。美國是全球化的主要驅動者，但霸權受嚴峻挑戰與內部受害者眾多的問題日益明顯，乃逆勢而行，於焉造成美中衝突的擴大，其中最有「卡脖子」效應的做法是透過禁止若干高科技輸出，或是通過晶片法案及提高關稅等手段，強化本身優勢並削弱對方競爭力，達到軍事或經濟繼續領先的目標。他總結指出，「全球化的基礎是『各持經濟比較優勢的分工合作』，但現在已演變為國家安全科技領先以及經濟領先的重要性凌駕全球化之上，美國與中國的關係已定調為競爭高於合作。」

就在葉倫訪華之際，拜登政府正在準備限制中國企業使用美國雲端運算服務。據《華爾街日報》報導，美國政府可能會要求亞馬遜、微軟等美國雲服務提供商在向中國公司提供使用先進制程AI晶片的雲計算服務之前，必須先獲得美國政府的許可。美方還在考慮限制中國雲服務提供商在美國的活動，比如阿里巴巴和騰訊。由於亞馬遜、微軟AI服務器多交由廣達、緯穎、英業達、鴻海代工，所以美國此舉不但傷害中國企業利益，恐怕也將重創台灣服務器供應鏈。

美國朝野眼見霸權受挑戰，正陷入極端恐慌情緒中，為免於走向衰落而頻出殺手鐧。國際間挑戰美國的行動也愈來愈多，美國對中東、南美漸失去主控權，美元地位被越來越多國家挑戰；內部深重的問題妨礙美國應對外來挑戰的能力，國內因各種議題嚴重對立分裂，槍擊濫殺日趨嚴重、毒品氾濫、邊界鬆弛，兩黨對立難以自拔，外交必須為內部政治服務，所以出現布林肯一邊在北京修補美中關係，拜登總統一邊痛罵習近平是「獨裁者」的荒誕狀況。這些亂象讓世人現質疑，美國已經失去自我調整與修復的能力，正走向衰落，而且棍棒亂揮，結果損人又害己。

葉倫訪華跟美國債務問題脫不了關係。美國的債務上限雖然暫獲緩解，但這遠非債務問題的解決，債務依然如滾雪球般膨脹，沒有任何美式藥方可治。長期以來，美國濫用美元霸權、肆意舉債，全球不得不為美債融資，為美國不時釀生的危機埋單。美國自私又霸道的做法，越來越嚴重侵蝕美元的信用，警鐘不斷敲響，別無他計，只能矇混過關，讓危機日益深重難解。

美國政府每遇經濟衰退，就通過不斷推高財政赤字，寬鬆銀根，延緩危機；經濟好時，就多花錢美化政績，以便收穫更多選票，根本無心也無力處理長遠的結構性改革。如此寅吃卯糧，連續累積的財政赤字導致債務快速攀升。憑借美元的主宰地位，美國得以「盡情享受由他國埋單的揮霍」， 但對美元霸權的迷戀已經產生巨大的反噬效應。最終的結果可以預見，就是美債乏人問津，美元失去信用，美國霸權隨而崩解。

葉倫訪華，對中國有所求，但一面搞親善，一面棒打人家，表現出十足的霸道、自私與偽善，這豈是挽救霸權殞落的妥適之道？