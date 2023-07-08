柯文哲開「募款演唱會」，票價8800元，直追一些紅牌大歌星，據聞門票皆已售罄，更有不少人向隅，這是台灣選舉史上的一記「奇兵」，大大打破了傳統的戰法。

柯文哲的歌喉如何？其實是未必重要的，但從他出身於「五育並進」，對音樂一門格外重視的新竹中學來說，儘管未必能說有歌唱的才華，但大概也還不至於嘔啞嘲哳到「難為聽」的地步。這「演唱會」能一舉就引發眾多民眾的正向反應，且占有極廣大的報導聲量，甚至還有許多人紛紛建議他可邀請韓國瑜、王世堅、高嘉瑜等他黨人士共襄盛舉，完全超越了傳統「募款餐會」的格局，不得不說這是相當高明的策略。

時代不同，情境各異，選戰的打法，也各趨多元，誰能「出奇」，往往就足以「制勝」，這正如《孫子兵法》所說，「凡戰者，以正合，用奇勝」，「演唱會」無疑就是一記「奇兵」。

或許很多人會認為，柯文哲此舉意在吸引年輕人，畢竟，當代的年輕人的確是比老一輩更熱衷於參加各種演唱會的。但是，一來柯文哲雖是政治紅人，卻非樂界明星，二來票價高達8800元，恐怕也不是一般年輕人能負擔得起的；因此，我們大抵可以判斷出，屆時到場的聽眾，還是會以中產階級者為多，柯文哲獻唱，也不會唱太時潮的歌曲，〈愛拼才會贏〉、〈憨人〉、〈堅持〉到〈囚鳥〉、〈勇氣〉，都是可以選擇的。一個如政治「囚鳥」的「憨人」，「堅持」「勇氣」，以「愛拼才會贏」的精神，打這場選戰，其實也是「奇而不失其正」的，畢竟，這還是政治意味極濃的「募款演唱會」。

其實，年輕人雖未必買得起門票，透過媒體的轉播、廣傳，還是可以聽得到柯文哲的「獻唱」，但柯文哲不止是「獻唱」而已，透過這個奇與正相生的演唱會，他等於向年輕人「交心」，既展現了柯文哲關注年輕人喜好的用心，與年輕人站在同一陣線上，而且也透過這靈活多變的機智，讓年輕人心中對柯文哲留下了深刻的印象。

政治攻防，往往有若弈棋，你有你的張良計，我有我的過牆梯，柯文哲先行布出奇兵，他人如果再加以模仿，不但會落於下乘，更會受人嗤笑。但是，柯文哲一條大龍已經布好陣勢了，敵手也必須有所因應，我更好奇的是，侯友宜、賴清德會用什麼方法加以突破？

2024選戰，是一局「嘔血譜」，弈棋者絞盡腦汁、嘔心瀝血，無非都想破局獲勝，但究竟會鹿死誰手？目前還不足以論定，但柯文哲展現出他與時俱進、隨時而變化的強大韌性與彈性，卻明顯是木訥質樸的侯友宜、一表正經的賴清德所欠缺的，這倒是實情。柯文哲上台獻唱，以他的個性來說，還算是相當自然的，但是，你們如果看到侯友宜、賴清德也在台上蹦蹦跳跳、載歌載舞，會不會反胃呢？

細數政壇人物，大概唯有韓國瑜能與柯文哲一較高下了。有趣的是，一個已有5萬人參與的網路民調顯示，如果柯文哲想邀請人同台演唱，盼望韓國瑜出場登台的，居然占34%，高於眾人，其所代表的意義，其實是很值得深思的。但是，韓國瑜已表明自己不會「夜襲」了，這兩位曾經惺惺相惜的戰將，有沒有可能同台演唱？同台的話，又會激起怎麼樣的發酵變化？真的就非常耐人尋味了。

（作者為退休大學教師）

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