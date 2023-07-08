布林肯、葉倫訪華一波三折，但終究還是在2023年中成行了。 美方為何在不斷打壓中國的同時又執著地希望高官訪華、互通有無呢？ 這樣的溝通究竟是否又意義，又是否能扭轉當前中美關係的頹勢呢？

一、美方對話是戰術

對拜登政府而言，與中國維持住多層級的溝通管道，尤其是在危機發生時雙方間設立的熱線電話能打通已經成為了重要的外交目標。 不過，這樣重視溝通的態度背後是有美方的戰術考量的。 一方面，面臨來自國會尤其是來自共和黨議員們的壓力，拜登政府無法輕易對中國做出任何讓步，因此溝通本身往往就是目的，而非一種去實現其他議題的手段。 另一方面，拜登政府的行為已經讓我們多次看到，將溝通本身作為目的之後，美方可以不斷試探中方的紅線、底線，並在這種互動的過程中不斷坐實試探的每一步，達到得寸進尺的效果。

二、危機管理仍重要

在明知道美方會有通過每次對話確認中方眼神，並不斷將一些原來被視為觸碰中方紅線的動作常規化之後，中方是不是應該直接拒絕溝通以免遭受損失呢？ 也未必。 因為對話對危機管理而言很重要。 拿過去幾年中美缺乏完備的危機管理機制與此前十幾年中美間仍尚存較為完善的危機管理機制相比較，近一段時間來中美間的危機、衝突顯然變得更頻繁、更持久。

有的時候，及時對話是可以避免摩擦升級、衝突發酵的。 比如，當前中美雙方政策制定都受到各自社會輿論的壓力，有的突發事件在完全公開之前如果雙方能夠迅速通氣，甚至解決，則可以避免事態發酵，導致雙邊關係受到巨大的影響。 除了能提升危機管理的效果外，如果對話得好，一些高層官員的會晤甚至能給市場帶來信心，給經濟注入新的活力。

三、在對話中獲得主動權

對話的戰術對美方有益，而危機管理能力的提升能對中美雙方都帶來紅利，那是不是意味著中國反倒在相對收益上吃虧了呢？ 其實不然。 中方完全可以在對話中掌握主動權，推動自己關心的議題，向對方提出具體的訴求，在溝通對話中不斷增加並明確已知的紅線以壓縮美使用「對話戰術」的空間。

四、恰逢對話時

今年的APEC峰會將是全球矚目的，而在這之前的幾個月，中美有一個能緩和關係的視窗期，美國正好在中期選舉已走大選還未完全到來的節點，政客做一些讓步不會背負太大的政治包袱； 中國也正好希望能提升市場信心，保持增長勢頭。 而如果拿APEC峰會雙方元首會晤為目標，前期就必須有多層級的頻繁互動，甚至既有達成一些成果的理由，也因此會有一定的妥協的空間。 而一旦過了這個視窗期，美國完全進入大選狀態，那就只剩下政客們比誰對華更強硬的戲碼了。

所以，雖然美方只把「對話」當目標本身，且使用了「對話」戰術，中方完全可以借對話拓展危機管理的方式及管道，在對話中掌握部分主動權，以「對話」來更大程度地實現戰略目標。

（本文來源：《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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