侯友宜這個人，說起來也很可憐。

南部傳統本省家庭中長大的孩子，從小就被灌輸觀念：少說話，多做事。他肯認真讀書，警校畢業後，在崗位上也的確拼命做事。

轉入政壇，做地方首長的副手，不需要、也不能出鋒頭，還是默默做事情。

難怪，他講到自己的長處，說來說去就一句話：好好做事！

他的少說話、勤做事，跟韓國瑜的口才與表演天分，恰恰成為極端對比。4年前，老韓使出渾身解數的表演技巧，還是敗了。於是，侯便以為：你看，靠口才及表演沒用吧！我這種口才不好、不會表演的人，反而能兩次高票當選新北市長！

秉持著這種自我認知的信念，侯大膽地接受了徵召要選總統。而且，我猜，到今天為止，他依然堅信，韓那套口才跟表演功力無效，他看不起這個，他是能做事的實力派，靠這個形象就能當選總統！

從當代政治傳播的觀點來看，這就是侯的最大悲劇所在！

他從小沒有接受過傳播行銷方面的訓練，更輕視傳播技術對政治人物的重要性。在地方上做事，有實際政績就好，的確不需要太多的政治做秀；但是，做一位國家領導人，卻非常需要在精神層面凝聚人心、鼓舞士氣，給人民安全感，讓大家有美好的願景。要達成這些目標，不靠高明的演講與身段，是不可能完成任務的。

但侯偏偏沒有這方面的天分，也沒有受過這樣的訓練，甚至蔑視高段的政治口才與表演。他到今天不願意向韓低頭，這可能才是根本原因。他如果向韓道歉，會毀掉他60多年來的自我肯定。他難以接受這種自我否定。

然而，他畢竟是要選總統的政治人物。所以，他輕視政治傳播的觀念，必須有所調整才行。其實，我近距離觀察過他的公開演說。在談到新北市長政績時，他很能充滿自信地侃侃而談。

目前，他需要的是，在總統的高度下，接受金小刀高強度的政治傳播技巧訓練。這個訓練，必須在國民黨全代會召開前完成。該了解的兩岸、外交及內政問題，他要有深入了解。對記者的提問該如何回答、公開演說時要如何表現，都必須做一對一的模擬訓練。從講話時的內容、聲調、表情、肢體動作，都要打掉重練，做不好的，就反覆再練，直到有一定水準，能讓人耳目一新為止。身為教練，這才是金小刀該完成的責任。

所以，不換侯，侯就要自我更新。黨中央強力挺他；他總得脫胎換骨，才能讓黨中央挺他時有足夠的底氣。不要說沒有時間或為時已晚，要贏，就必須讓大家看到不一樣的侯友宜！

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