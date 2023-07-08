美國在台協會（AIT）6日舉辦獨立紀念日247周年慶祝酒會，AIT處長孫曉雅（右）與蔡英文總統（左）一同舉杯祝賀。（張鎧乙攝）

美國在台協會台北辦事處（AIT），又要擴建了。這回他們看上了台北市金湖國中校區用地。幹嘛呢？要給員工作娛樂設施，做庫房，做停車場。附近居民是直到接到政府公文，才知道AIT又要獵地了。

可是學校用地，為什麼不是給學校用，或是給市民用，為什麼要送給美國大人專用呢？台北市土地矜貴，美國AIT，是土地要多少給多少。這就是柯文哲版的居住正義？還是柯文哲版的台灣尊嚴？

AIT是很小嗎？不，AIT現在占地6.5公頃，在寸土寸金的台北市，簡直是太巨大的存在。美國在台灣到底有什麼業務、到底為什麼需要占用台北這麼大的地？台灣人不需要知道。因為無良政客，會為了自己的私心，出賣人民的利益。

原來，柯文哲在市長任內，竟然就承諾給美國用這塊學校用地。他有什麼權力，可以把地送給美國用？因為他是台北市長。所以，搔搔頭，裝作無辜的樣子，就出賣了人民利益。

美國要，台灣只能乖乖給？還是柯文哲要做人情給美國，交換美國對他選總統的善意？還是柯文哲認為，台灣的地位，不如美國殖民地？柯文哲以前就說過，被殖民越久越高級。

以前AIT在台北市信義路三段。後來搬遷到內湖，一下子竟然從2公頃多，變成6.5公頃，將近3倍。6.5公頃這麼大一塊地皮，AIT還嫌不夠大，還要地。AIT要地，柯文哲給地。這種圈地法，也實在太爽。

美國跟台灣沒有邦交。所以美國在台灣到底有什麼了不起的業務，需地孔急？檯面上的業務，不過是處理簽證。檯面下最重要的，是賣軍火，跟挖走台灣科技比如台積電等等。當然，還要負責管轄台灣內政，收集各種情報。還要操控台灣民意，確保反中親美，乖順聽話。

現在AIT連6.5公頃竟然還嫌不夠用，還要更多的地。是不是，美國要多少地，台灣就得給多少地？還是，美國要什麼，台灣都得給？台灣乖喔，繼續做美國的禁臠。我們的一切，都歸美國享用。柯文哲，不就先把台北市的利益，送給美國了？

九七前，英國在香港是皇權般的存在。美國在台灣，是美帝威權的存在。率土之濱，莫非王土嘛。7月4日美國國慶日。蔡英文趕去致辭。國民黨民進黨跟民眾黨，3黨候選人，都去恭敬祝賀。所以，什麼都要給美國。這就是台灣。

（作者為資深媒體人）

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