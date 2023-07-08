過往中國各朝代的結束，大多是宮廷鬥爭導致民不聊生；內訌與否，決定王朝的生滅。百年老店國民黨，似乎正走向這條不歸路，大船才剛解纜揚帆，「有心人」就嚷著換舵手；風雨未到，就詛咒船會沉沒。面對2024，國民黨最可怕的敵人不是別人，而是自己。

侯友宜現階段民調不高背後成因很多，但關鍵在於他的起跑時間遠遠落後競爭者。其中，賴清德在2019年就對蔡英文發動突襲，敗陣後又藉副總統職務韜光養晦至今；柯文哲更是早從2014年上任北市長百日，就喊話「我當完市長當然可以選總統」。

對手磨劍多年，侯友宜才起跑1.5個月，就算天縱英才，也得有時間暖身。但他一登場就被吐口水；還沒亮劍就被嘲笑吃老三便當；才剛整隊就被嚷著換人。這些事若由敵營發動，那是合情合理；詭異的是，丟石頭的竟多是自己人。人前忠黨愛國、人後自相殘殺，到底在演哪齣？

藍軍主帥該由誰上陣，當然不是「非侯不可」。但，該討論這個問題的時間點，是朱立倫拍板名單之前，愛挺誰，就挺誰；當結果確定，雜音就該戛然而止，走出中常會大門就得歸於一統。

比鬥爭，民進黨說第二，沒人敢稱第一。然而，當初賴清德敗給蔡英文後是怎麼說的？「初選應該畫下句點，該是團結一致、打贏選戰的時候，我要再次呼籲大家都能支持蔡總統。」爾後他也說到做到，陪著「政敵」從2018九合一谷底重攀顛峰。

民進黨是該被下架，但這個黨深信「退後原來是向前」的內部競爭文化，確實值得借鏡。國民黨人若繼續誤把撕心裂肺視為忠言逆耳，毋須敵軍出手，自己就先被自己殲滅了。