最近柯文哲打出了「服貿」議題，迅即讓民進黨或者整個泛綠陣營找到攻擊點，開始各種扣帽子的政治攻擊。許多人站出來說柯文哲是失憶了，將過去太陽花運動的主旨扭曲成反黑箱而不是反服貿，彷彿柯文哲就是變了立場的政治變色龍。

這當然是有意栽贓，好在影像紀錄還都歷歷在目，能夠直接證明柯文哲確實非常明確地說自己只是反黑箱服貿，並特別強調黑箱的問題。但無論如何，現在綠營的攻擊恰恰證明了當初那場所謂的反服貿運動的虛偽，得了失憶症的綠營政客只不過是說出了自己的心裡話，差別只在於當年還需要遮遮掩掩，現在已經可以反中反得光明正大。

回到太陽花學運那段時間，兩岸服貿談判引發台灣社會對自由貿易的廣泛討論，其中當然夾雜著很多反智言論，比如一旦簽署協議就會讓台灣的印刷業倒閉之類，但是，大多數討論還不敢公然反對兩岸經貿交流，畢竟2012年民進黨剛剛因為反中立場而在總統大選中失利，民進黨內部還瀰漫著反思氛圍，想要找到某種自己能自圓其說而大陸也能接受的兩岸論述。

所以那個時候的社會氛圍是不太敢公然反對兩岸貿易，更不會反對自由貿易，但泛綠陣營依然難改反中底色，他們不能從自由貿易的角度反對兩岸《服貿協議》，只能退而求其次，從程序正義的角度來表達反對立場，即便這種反對的理由也很牽強。但程序正義這件事本身就是泥巴戰，只要咬牙堅持程序有問題，就能挑動起反對和抗爭的社會氛圍。

所以，太陽花學運的本質是反中、反對兩岸交流，自然也就反對服貿，但是他們不敢直接說、公開說，因此就打著反對黑箱服貿的旗號。但是現在的社會氛圍已經是此一時彼一時，反中雖然不至於變成一種政治正確，但畢竟已經不再是很丟人的事，因此許多政客就可以堂而皇之地表達反對立場，因此也就不再避諱反對兩岸服貿的態度。

柯文哲拋出這個話題，其實是揭開了這些人的遮羞布，讓他們的真實立場明確展示在社會大眾面前。蔡英文執政這7年、太陽花學運阻斷兩岸經貿交流進程這9年，當然有很多人從中失去了工作和發展機會，他們會看得到問題所在，並由此思考在接下來的大選中應該做何選擇。當然也有很多人已經習慣了台灣社會的反中論述，對反對兩岸《服貿協議》已經思維鈍化，並不能充分感知到其破壞力。

從這個角度看，這一波的服貿辯論應該推向更深更廣的層次，讓更多人參與討論和思考，就像當初輿論界對程序正義的充分辯論一樣。這是一個社會教育的機會，也是讓全民重新審視兩岸交流利與弊的機會。

台灣社會也只有透過這種深層次的討論，才有可能對兩岸問題的認知更具深度和廣度，否則，長期沉溺於反智的口號式宣洩中不能自拔，只會讓台灣社會看不清歷史趨勢，做出了錯誤判斷卻感受不到真正的危機將至。