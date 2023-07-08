侯友宜日前提出兩岸政策論述，直球對決賴清德的「四大支柱 」，引來民進黨膝反射式的抹紅批評。一個從未遵憲、行憲的執政黨，為了選舉公然以不實方式詆毀對手，其實就是台灣政壇亂源之一。

侯友宜表示，「接受合乎《中華民國憲法》的九二共識，反對一國兩制的九二共識，也反對蔡英文汙名化的九二共識」。他解釋，《中華民國憲法》的九二共識就是「兩岸互不承認主權、互不否認治權」，而他就是「中華民國派」的忠實擁護者。

果然，這番話遭到民進黨批評，認為侯偷換概念，把《中華民國憲法》跟九二共識綁在一起，「是把台灣送到中國口裡」，還質問九二共識哪一點合乎憲法？是否代表國民黨接受習近平的九二共識主張？民進黨急於抹紅的伎倆再明顯不過，連帶暴露自己從未遵守憲法的醜態！綠營在質疑九二共識的同時，也該捫心自問：《中華民國憲法》規範的領土究竟為何？

反過來看賴清德投書《華爾街日報》，以四支柱解釋自己會延續蔡英文的維持現狀，絕不是麻煩製造者。很顯然，他正積極隱藏「台獨工作者」的標誌，無心化解兩岸僵局，因為若真要跟隨蔡英文的衝撞路線，哪來會有「穩定且有原則的兩岸關係」？通篇毫無說服力。

然而，侯友宜直接點出化解當前兩岸僵局的關鍵點，又不失捍衛國家主權利益的立場，顯示他才是唯一有能力恢復台海和平穩定的總統參選人。

九二共識、一中各表，就是依據《中華民國憲法》而來的兩岸政治定位，國民黨堅持「一中」就是中華民國，絕不是中華人民共和國，只有民進黨才持續把自己的國家名號拱手讓人。中共對兩岸關係有其看法，難道我們就不能提出自己主張應戰？民進黨一味逃避，只想靠玩弄戰爭邊緣策略鞏固政權以牟取黨派私利，從未嚴肅面對兩岸政治議題。

況且，諸多兩岸協議都是基於九二共識默契堆疊而成，包括蔡英文曾污衊是糖衣毒藥，但執政後卻屢屢要求對岸不能終止的ECFA；以及民進黨執政後繼續採行，明顯具準主權性質的《兩岸共同打擊犯罪協議》。清楚顯示出，民進黨坐享國民黨簽署兩岸協議的好處，卻又指控國民黨執政是台灣倚賴大陸市場的元凶；嘴巴說不會與對岸脫鉤，卻不願承擔相對的政治成本。顛三倒四的矛盾讓人一再看清嘴臉，難怪被譏笑為最投機無恥的政黨。

侯友宜以合乎憲法的兩岸論述正面對決賴清德，不僅讓人看見他在兩岸政策上的穩健與務實，更戳破民進黨「和平保台」的漫天大謊。也難怪，民進黨回應得如此荒腔走板，顯然已戳中其痛處。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）