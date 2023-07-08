國民黨723召開全代會前夕，郭台銘近期宣告「重返江湖」，又讓黨內「換侯」聲浪再起，甚至傳出有所謂的「二階段換侯」劇本。藍營禍起蕭牆持續陷入內部紛擾，迄今連個總統提名人選都無法定於一尊，不知午夜夢迴時分，賴清德、柯文哲是否作夢也會笑？

為求挽救選戰頹勢，侯友宜在揮別第一階段的新北幼兒園餵藥案風暴陰霾後，接連請出金溥聰總綰兵符、與韓國瑜在黃復興聚會同框表達歉意，並接受「戰鬥藍」趙少康專訪，拋出接受合乎《中華民國憲法》的「九二共識」等五大政策。

日前，拋出侯友宜「不是踦尾包衰，是好酒存甕底」金句的王金平，更出面邀集近200位現任及卸任立委，為侯成立「厚友宜後援會」，而當年提出兩岸共同市場的蕭萬長、饒穎奇、洪秀柱等近年鮮少公開露面的藍營大老，及全國各地政治意見領袖也都齊聚一堂。

眼看侯友宜選情可望逐漸回神、回穩，藍營大團結整合露出曙光，有助於凝聚、鞏固基本盤回流，卻還是有一些腦袋不清楚，或始終不願認清政治現實的地方派系、職業中常委等「牛鬼蛇神」，繼續悶著頭運作「換侯」假議題，任令黨內分裂危機不斷地被擴大渲染。

反觀，當年飽受「換柱」之苦的受害人洪秀柱則顯得大氣、有高度多了，她沉痛地向黨內喊話：「切莫重蹈『換柱』的覆轍與痛苦，不團結的下場就是慘敗」。選舉是一時，但政治這條路是長遠的，相信人民絕對在乎政治人物的誠信、格調與道義，如果真心愛中華民國、愛國民黨，切莫再自亂陣腳、互鬥相殘。洪秀柱也示警，「如果我們再失去贏回政權的機會，那就準備全船沉沒、集體滅頂了！」

諷刺的是，民進黨執政下弊案叢生、黑道治國、兩岸兵凶戰危，賴清德與英系內部整合矛盾更是不亞於藍營茶壺風暴；柯文哲則展現高度自信準備舉辦演唱會另類造勢，一張票賣到8800元。身為最大在野黨的國民黨卻無法集中力量，依舊一人一把號，各吹各的調，內爆搶戲到令人啼笑皆非。

裝睡的人叫不醒，可以預見，即便國民黨723全代會確定「換侯」夢碎，後續高唱「郭、柯」的非綠整合、9月的獨立參選連署等議題，仍將如同一張灰網籠罩盤旋在藍天之上。

「換侯」不如先「換腦」，國民黨人若無法記取敗選教訓、團結一致對外，又有何資格大言不慚地奢談要重返執政「下架民進黨」？

（作者為自由撰稿者）