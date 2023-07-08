6月28日美國智庫蘭德公司發表〈台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻？評估潛在衝突中的優勢和劣勢〉研究報告，文中推論如果解放軍攻台，台灣可以抵禦多久的時間。

近期與美方人員二軌的交流中，美方始終聚焦兩個敏感議題：一、台灣人民自我防衛決心；二、解放軍如果攻台，台灣可以撐多久。我們也明確告訴美方這取決於：一、中共下達解放軍攻台決心時所欲達成的政治目的；二、解放軍採取攻台的方式與機制；三、軍事衝突發生時，國際對台灣的實質支持。

解放軍做攻台規畫時，一直有句內部順口溜「最好不死人、盡量少死人、要死死軍人」作為執行軍事行動時的政治指導。在威脅挑戰之下，台灣積極發展不對稱戰力因應，但我們也不能忘記對方巨量投資的軍費、積極建構的威脅能量也都在不對稱的快速發展中。

不論是陳水扁開始的役期縮短政策，或馬英九推動全募兵制，我們的兵役制度一直沒有配合國防政策，而國防政策思維邏輯的固步自封，也趕不上戰略安全環境的快速改變。在美國壓力下，蔡英文將義務役役期調整為1年，持平而論，依國軍現行兵力規畫與戰備訓練，這1年的時間是否足以建構具有戰力的常備兵力，這也是大問題！

國安、國防、外交、兩岸，是總統作為三軍統帥無可逃避的責任。有志於下一屆總統大位的參選人們，還是必須務實面對台灣當前國防困境，並提出相對應的戰略指導。

關於這點，可從3個角度思考，第一是提出以維護和平安全之所需的國防政策與軍事戰略，合宜規畫義務役役期，並落實義務役役男的徵集與訓練，逐步建構可依恃的後備戰力。第二，展示決心革新國軍沉痾難起的「形式主義」建軍思維，破除沉迷於刺槍術、踢正步等軍容壯盛的思維與作為。第三，針對兩岸實力消長與交流互動的熱絡增加，依實際需要設計金馬外島的防務規畫，調整兵力部署。

有志總統大位的參選人們還是必須誠實因應國家安全所面臨的風險與威脅，務實提出「戰略指導」以作為執政後建構「國家安全戰略」與「國防安全戰略」的指導文件根據，明白告訴國人這些徵集來的義務役役男是用來填補常備兵力之不足，還是用來建構可恃後備兵力之所需。誠實面對問題是解決問題的第一步！期待有志總統大位的袞袞諸公提出您的「戰略指導」。

（作者為戰略學者）