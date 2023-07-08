美軍參聯會主席密利日前指出，大陸領導人並未決定2027年武統台灣，但美國需確保大陸「永遠不會攻台」，談及美中軍事競爭時，密利還引用「知己知彼、百戰不殆」的孫子名言。密利能想到中國古代兵法，很不簡單，但他只知道「術」，卻難以從中華文化脈絡理解兩岸避免戰爭之「道」。

回歸中華傳統的王道脈絡

「不對稱作戰」向來都是美國預防台海戰爭的核心理念，現在也被民進黨政府充分採用，轉變為中華民國的國防思維。不可否認，台灣小、大陸大，兩岸硬實力無法對等，但純粹基於實力原則的「不對稱」嚇阻，根本起不到預防戰爭的效果。這是因為，大陸領導人在思考台灣問題時，深受中國歷史的王道思想支配。

王道雖然站在霸道對立面，但也有關於使用武力的理論。王道的「不武」可以一忍再忍，甚至不惜臥薪嘗膽，背後是韜光養晦的隱忍。反過來，王道之下的動武條件，絕非僅基於現實利益，而是相當看重民族尊嚴、歷史使命，一旦動武就會不計任何代價，但動武之後又會立即收手，對外昭示動武具有道德正當性。

例如，中共在明知實力遠遜於美國的情況下，以慘痛代價加入韓戰，後來不惜與蘇聯翻臉大戰珍寶島。但同時，中共面對印度、越南時雖然掌握軍事優勢，卻採取「先打後撤，見好就收」的策略，最終都服務於政治戰略。反觀俄羅斯在這次烏克蘭戰場上被拖入泥淖，國際形象跌入谷底，正是不懂王道文化的顯現。

因此，在台海預防戰爭，單純的軍事嚇阻不僅無濟於事，反會火上澆油，必須要回歸中華傳統政治文化之下的王道脈絡，從政治層面追求兩岸和平方案，歸根究柢是16字：「台灣不獨，大陸不武；兩岸融合，永久和平。」更重要的是，唯有中華文化、中華民族、《中華民國憲法》的「中華聯結」，才能串起這16字，讓兩岸擁有最大公約數。

兩岸民眾的身分認同、政治觀念，在過去30年間發生巨大變化，並不時出現摩擦。但兩岸之間「中華聯結」始終未變：在憲政層面，目前台澎金馬實行的《中華民國憲法》，以及解嚴後為台灣民主政治奠基的《憲法增修條文》，對兩岸關係的界定未作改變：大陸地區屬於中華民國固有疆域，現階段兩岸關係處於「國家統一前」之狀態。以台澎金馬視角，中華民國就是中國，台灣人就是中國人，「國家統一前」是兩岸現狀。

秉持文化中國的最大共識

至於大陸地區實行的《中華人民共和國憲法》，序言亦指出，台灣是中華人民共和國領土的一部分。因此，兩岸依各自憲法，雙方的共識是：台灣地區和大陸地區同屬一個地理、文化、歷史上的中國。但是，對於政治上的中國，雙方存在分歧乃至敵對：大陸方面認為中華人民共和國是中國，不承認中華民國，台灣方面認為中華民國是中國，不承認中華人民共和國，兩岸未終結內戰狀態。

台灣人作為中華民國國民，固然不會承認自己是中華人民共和國公民，但這與認同自己是中國人並不矛盾。大陸領導人習近平在2019年發表對台演講時重申，「中國人不打中國人」，這句話的潛台詞長期被忽視：大陸固然否定和批判「兩個中國」，但這句話先後提到兩個「中國人」，不正是暗示兩岸存在「政治中國」的分歧嗎？

兩岸同文同種，台灣社會對歷史、文化、地理上的中國認同根深蒂固，與中國大陸的聯結也從傳統的共享習俗、信仰、宗族，如今逐漸演變為追陸劇、滑抖音、登陸求學工作等新紐帶。植根於生活的中國認同與中華紐帶，始終難以被政治力量切割，但也必須要認知到，台灣社會對統一的抗拒、疑慮心理，並非是對「文化中國」的排斥，而是對「政治中國」的疏離。

美國的軍事嚇阻策略，是針對大陸對台灣「逼統」作為。但如果兩岸中國人發揮善意與智慧，秉持「文化中國」的最大共識，尊重「政治中國」的既有分歧，善用中華文化的基礎與聯結，雙方透過經濟、文化、社會的融合，最終化解制度差異，水到渠成地融而為一，就會達到心靈契合。美國人或許難以理解，但浸潤在中華文化中的台灣人，一定深諳此理。