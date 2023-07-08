美國財政部長葉倫專機飛抵北京訪問4天，行前接受微軟國家廣播公司訪問時稱，中美之間雖存在許多分歧，但在經濟、金融及氣候變遷等方面仍有很大的合作空間。若能重新建立聯繫溝通管道，相信對兩國甚至全球經貿發展，都會帶來莫大好處。

中美關係和緩 全球受益

葉倫身為財政部長，關注面向與稍早訪陸的國務卿布林肯不同，布林肯側重國防外交，葉倫則聚焦在關稅、實體清單、出口管制等方面。譬如，美對中高關稅能否調整或取消、出口管制範圍能否鬆綁、雙邊經貿談判是否重啟等，都是葉倫與中方會談時必須處理的議題，也是中美關係能否有所突破的關鍵所在。

美方對葉倫此行有所期待，也希望能促成拜習會，不過市場對拜習會並不抱太大期望，咸認為中美關係不會出現明顯改善。尤其葉倫出訪前夕，美國聯合荷蘭，進一步擴大對大陸半導體設備及晶片出口管制，甚至準備限制陸企使用美國雲端運算服務，大陸立即以禁止2項與晶片製造有關的稀土出口為回應，對抗情勢再次升溫，葉倫任務更顯艱鉅。

在不斷升高的對抗氛圍下，中美關係想要取得重大突破自然沒那麼容易，但雙方仍願意坐下來面對面加強溝通與對話，就是很大的進展。畢竟過去雙方隔空喊話，除了加深彼此嫌隙外，也讓敵意升高，溝通與對話才是最好的化解方式。沒有對話，就不會知道對方真正的想法，缺乏溝通，容易引發不必要的誤會。對處於高度競爭中的雙方來說，無疑是拉高衝突與對抗的助燃劑。

如今雙方願意放下身段，促成高階官員互訪對話，也是全世界樂見的發展。特別是在今明兩年，全球經濟增長力道都將遠較去年來得低迷，中美若能從「對抗」轉變為「對話」，並找到部分共識、逐步化解歧見，讓中美關係更為和緩，將有助於全球貿易動能恢復，加快經濟復甦步調。

全球經貿動能正加速衰退，根據6月初世銀《全球經濟展望》報告，2023年全球經濟成長率2.1%，較2022年減幅高達1%，今年基期相對較低，2024年不過微幅增長至2.4%，顯見全球經濟確實面臨極大的逆風。

值得注意的是，依據世銀這份報告，貿易成長動能萎縮幅度更甚經濟，今年預估將急降至1.7%，僅僅是去年6%的1/3不到。除了通膨、升息及俄烏戰爭等不利因素影響外，中美之間持續升溫的貿易及科技大戰，顯然難辭其咎。若能藉由布林肯及葉倫的訪問，建立雙方定期溝通及對話管道，甚至重新回到談判桌上，延續第一階段貿易協議未竟之事，對全球經貿動能而言，絕對是一劑強心針。

恢復經貿對話 兩岸契機

對大陸來說，中美關係和緩，可稍微減輕外部壓力，讓北京可以更專注應對內部經濟復甦不如預期的問題。近期大陸公布的幾個重要經濟數字，儘管都還維持正成長，但力道卻與市場預期有著明顯的落差。譬如，在經濟增長最重要引擎的內需消費，代表指標社會消費品零售銷售年增率，5月雖仍有12.7%的不錯表現，卻低於市場預期的13.6%，較前月18.4%少掉5.7個百分點。代表內部製造業活力的工業生產與固定資產投資，5月年增率分別下滑至3.5%及4%，同樣不如市場預期的3.6%及4.4%。

這意味大陸經濟復甦動能還在，但囿於內外嚴峻情勢，恢復勢頭不夠強烈。中美關係若能有所突破，社會信心鞏固，企業願意投資、民眾樂於消費，自然有助於衝刺經濟。對兩岸而言，也是一個契機，可以好好思索兩岸恢復經貿對話的可能性。若美中兩強競爭意識如此強烈，都能努力加強溝通對話，不讓緊張情勢失控，兩岸實在沒道理不能坐下來，針對雙方經貿交流往來大談特談。特別是面對日益惡化的兩岸關係，需要更多的互訪與對話，而不是設下重重障礙、阻礙交流，甚至兵戎相見。