據《左傳》周襄公24年（公元前549年），楚康王首次派舟師在巢湖水域（今安徽舒城一帶）攻伐吳國，此或為華夏中國最早有紀錄的水師作戰。此後楚平王又先後於公元前525、523、518年3次組織大規模的舟師攻打吳國和濮國（約今河南濮陽、山東濟寧一帶）。

那時的吳國也不是省油的燈，早已建造戰船迎戰。在公元前525年的一次水戰中，吳、楚雙方都出動了大批戰艦，在長江下游今安徽裕溪口一帶江面上展開了激烈的決鬥，吳國舟師統帥公子光乘坐的旗艦余皇號，被楚國俘獲。後吳國公子光及時組織一批敢死隊，化妝成楚國人模樣，乘楚人不備之際，於夜間將旗艦余皇號奪回，算掙回了一點面子。在楚、吳兩王國的歷年爭戰中，比較上楚國勝多敗少，原因在楚國的戰船順流而下，航速較高、性能較好、結構牢固、戰鬥意志更強等優勢造成。其時楚國的戰船，已有「大翼」、「小翼」「突冒」、「樓船」、「橋舡」等類型名目。

後來楚國的名臣伍子胥（公元前559～484），其家族在楚國因受讒言而遭迫害，逃離楚國投奔吳國，受吳王闔閭（公元前537～496）重用，伍子胥把楚國這些戰船的建造方法及其水戰用途等經驗帶到了吳國，吳王闔閭乃拜伍子胥為相國公，在伍子胥的領導下，重整吳國水師，後大破楚國，北鎮齊、晉，南服越國。

吳王闔閭之子夫差（約公元前521～473）繼位後，因陸軍及水師的力量強大了，就想北上征服在今山東的齊國。其時伍子胥仍在吳國朝中，對出兵北伐齊國一事深覺不當，認為吳國真正的危險實來自南方的越國，主張應「聯齊抗越」。年輕的夫差不聽勸阻，公元前485年，吳王夫差仍決意出兵攻齊。夫差親率陸軍主力北上，直抵齊國南部邊界。另派大夫「徐承帥舟師，將自海入齊」（《左傳‧哀公二》）。舟師從太湖蘇州出發，到數百公里外的黃海，與齊國舟師進行了一場海戰，這是華夏歷史上有紀錄的第一次海戰。

為了發動這場滅國之戰，吳王夫差和聽話的臣屬們，也做了精心準備。除了強大的陸軍以外，同時建立了一支強大的水軍舟師；舟師不僅可以協助運送糧草補給，還可登陸齊國攻擊齊軍要地，封鎖迫降。但是從江南至山東的水系並不連接，為了要把吳軍的後勤糧草、裝備運送補給到前線都難以做到，要用舟師登陸作戰，更為困難了。

為了解決這項問題，吳王夫差乃徵發全國民力，同時還跨過越國的地界，大量徵取越國民夫協助開挖運河。吳國耗費了大量的人力、物力和財力，在兩年內開鑿了一條長約200公里，貫通長江和淮河兩大水系的運河『邗溝』。這也是華夏中國歷史上有明確文字記載的第一條人工大運河，是吳王夫差決定北伐齊國以前的公元前486～484兩年內成功開鑿。南起今揚州近郊的邗城之下的長江，故名邗溝；北經今高郵附近的樊梁湖，再向西北經淮安入淮河，再從淮河入海。後來隋煬帝開鑿的隋唐大運河，部分就是這條水道。邗溝的開鑿雖然大幅提高了吳軍北伐的實力，但同時也大大地損傷了吳國本身的經濟能力，這應是比吳王夫差年長30多歲伍子胥早已看到的一點。

前文曾提及吳國的水師和楚國的水師交戰時，其時楚國的戰船，已有「大翼」、「小翼」「突冒」、「樓船」、「橋舡」等類型。伍子胥棄楚投奔吳國時，曾把楚國這些戰船的建造方法及其水戰用途等經驗帶到了吳國。因之在修建邗溝之前，吳國的舟師，就已有大翼」、「小翼」「突冒」、「樓船」、「橋舡」等類型戰艦。在這裡先要說明兩點，一是古中國時的地域範圍已不小，各地的度量衡單位並未統一，也就是說無論楚國、吳國、齊國、越國的一尺長度，可能不盡相同，本文中的長度皆以公尺表示，都是作者們的估計折算值。倒是說大翼船可裝載士兵、船員等共約91人這數字，可能最準確；至於所示現用公尺數，都是現在的估算值。

「我來，我見，我征服」（拉丁語：VENI VIDI VICI）。「來」，當然是用腳走來，看「見」了，就「征服」。覆看西方人自稱，歐洲是一個按照古希臘公民社會產生了羅馬，羅馬產生了基督教歐洲，基督教歐洲產生了文藝復興，文藝復興產生了啟蒙運動，啟蒙運動產生了民主政治、科學發皇和工業革命等先進文明；再看西方人自15世紀在發現美洲新大陸後的殖民，接著又縱橫近3個世紀對整個非歐洲地區的殖民霸占與欺凌，「我來，我見，我征服」還真是歐洲文明發展的特色。竟然在最基本尺碼單位為手或腳的選擇上，顯其端倪。

大翼船船身狹長，分為兩層，下層是庫房和船員划槳的地方，上層是士兵作戰的場所。可以運載相當數量的給養和武器裝備。具有速度快、機動性好的優點，是當時海戰的主力艦隻。橋舡則是一種體積小、速度快、機動性強的小型艦船，主要用於沖鋒陷陣以掩護大型戰艦。突冒船船體堅固，船首裝有堅固的金屬沖角，專門用於撞擊敵艦，當年這種船可以看作是今天沒有裝上炸藥的大型魚雷。樓船是一種具有重樓式裝甲，攻防兩用的大型戰船。優點是像一座水上浮動堡壘，攻擊力及防護力強，還可以運載大量士兵、武器裝備以及給養物資，缺點是體積龐大，速度和機動性能較差，雖然如此，仍常作為舟師的主力旗艦及指揮艦。

第二點要說明的是，古中國艦船的構造，和現行世界各國的海軍艦艇一樣，大致上可概分平底船或尖底船兩種，像現之登陸艦艇，都是平底船，裝載量大，可在沙灘處搶灘，古中國多稱之為沙船；尖底船則吃水深，較耐風浪，古中國多以福船或廣船稱之。楚國及由楚國傳至吳國的艦船，由於多用於江河及湖泊，推判多屬沙船，而在今山東半島的齊國的戰船，推判以福船或廣船為多。

除了當時舟師艦船的大致情況外，戰船上配備了那些的武器呢？水軍的武器，大致上以當時的陸軍武器為主，包括弩箭、弓箭、長矛、長斧、標槍及引火器材等，此外據傳說，工匠祖師爺魯班大師，還為齊國舟師設計了一種叫做『鉤拒』的裝備，『鉤』能把敵方戰船鉤住拉近，『拒』則能把敵方戰船擋住使無法靠近。這樣看來，齊國水師的艦船結構和武器裝備，是頗占優勢。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】