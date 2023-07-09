副總統賴清德日前才提出要補助私立大學學生，政院隨即拍板決定自112學年下學期（明年2月）起，每學年減免私立大專院校學雜費3.5萬元／人，另公私立高中職則是全面免學費。此舉引發社會各界熱烈討論，但補貼只是治標，對私立大學學生來說，私校能否健全發展才是影響受教權的最重大課題，否則書若讀到一半，學校就停止招生或就此停辦，連學位都拿不到，空有學費補貼，也無助於他們取得學位，更遑論畢業後的就業前景。

從1980年代末期，中央政府總預算的教育科學文化支出，符合憲法所規定占歲出總額15％之後，1990年代的台灣，因而得以見證高等教育的黃金十年。「每一個縣市，都擁有一間國立大學」，公立大學的創建與私立大學的興辦，蔚為時代潮流。一方面，教育部放寬各公私立大學的招生名額，另一方面，技職教育體系的師專、工專、商專、護專、農專，也先爭取升格成為獨立學院，進而擴充其他學院和增購校地，以符合教育部對於大學的規定，最後再升格為大學。

根據國發會的最新統計資料，20年來大學數量持續上升，自90學年度57所成長至110學年度的126所；學院校數自90、91學年的78所高峰後，逐年減少到110學年的11所；專科校數於90學年為19所，到110學年為12所。亦即110學年度大專校院學校數總計149所，雖已低於十年前的逾160家高峰，但數量仍然相當驚人。

在大學不斷增加的同時，台灣社會卻逐步邁入少子化與高齡化的人口困境。1994年教育改革之後，1998年（農曆虎年）全台出生人口數首次低於27萬，雖然2000年的出生人口增加到30萬5千人，但此後就每況愈下。也因此，當2008年出生人口數首次低於20萬，就意味著少子化對於國家的全面衝擊，成為揮之不去的夢魘。

為了因應老齡化和少子化的趨勢，政府乃在2008年全面修訂「私立學校法」，容許改制、合併、轉型成為其他的教育、文化和社會福利的財團法人。只是十幾年過去，私校的轉型與退場績效不彰。

如今的實況是，2022年（農曆虎年）的出生人口只有13萬9千人，更怵目驚心的是，去年分發入學的總人數，高於考生的人數；去年的大學新生人數，首次低於高中的應屆畢業生。由於今年的情況比去年更加嚴重，教育部最新預估8月開始的112學年大一新生僅剩19.1萬人，較尚未受少子化影響的105學年以前少掉8～9萬人，加上今年大學分科測驗是7月12日和13日，因此，很多大學院校就必須等到8月之後，才能夠確定入學的學生人數。

如此一來的後遺症則是，學生和家長「先國立，再私立；先北部，再私立」，甚至有「大台北地區的私立大學，優於南部和東部的國立大學」的想法，勢必造成後端的私立大學，可能要超過8月底，學校要開學了，才知道自己學校的招生人數。

對於不少私校而言，轉型與退場，已迫在眉睫，但校方往往又不到黃河心不死。其實，私立大學或是工專轉型升格，是有成功的典範。由台塑集團在1963年創辦的「明志科技大學」（前身是明志工業專科學校─明志工專），歷經不同年代的洗禮，歷久而彌新。

就算處於最不利地位的南部私立大學，也有嘉南地區兩間私立大學的發展，值得做為私校退場的參考。

首先，位於台南、2000年創立的「興國管理學院」，該校曾經從六個學系成長到擁有21個學系，受到少子化的衝擊，在2015年則更名並轉型成為如今的「中信金融管理學院」。基於集團的需求，轉型的該校除了財務金融、金融管理、財經法律、人工智慧的學系，有法律、科技金融、金融管理研究所，也有集團相關的運動產業管理的學士學位學程。

其次，1998年於嘉義創校的稻江科技暨管理學院，則是私校退場轉型的另一種類型。該校在2020年5月宣布停招，2021年7月底停辦之後，於2022年 11月獲教育部同意，轉型為「稻江長照財團法人」，而這也是私校退場轉型長照機構的第一個案例。

面對少子化的海嘯，私校如何轉型或退場，才是現階段私立大學的重大課題。面對私校「愈辦愈小」（量的挑戰），如何尋求利基和創造特色以「愈辦愈好」（質的淬練），要不要引進企業興學培訓所須人才，要不要擴大海外生源，還有重新思考「回歸技職教育」的可能性，凡此皆需要政府展現魄力，勇於承擔大任，提出更完整的政策配套和轉型指南，才能保障學生的受教權，兼顧教職員的工作權。教育是百年大計，絕不是靠撒錢補貼炒短線就可以成就的。