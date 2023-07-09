俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫7月3日抵達北京，與中國國防部長李尚福會晤；不久，7月5日由俄羅斯海軍太平洋艦隊「響亮號」和「完美號」護衛艦編隊到訪上海，進行7天友好訪問。國際媒體盛傳中俄即將舉行中俄海上聯巡，此舉觸動台日韓敏感神經，引發高度關注。

事實上，美澳日及南韓於7月1日至12日，刻正於關島周邊海域進行「太平洋先鋒軍演」海上聯合演習。俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫7月3日抵達北京，與中國國防部長李尚福會晤。葉夫梅諾夫表示，「俄方高度重視加強俄中兩軍各領域務實合作，願與中方保持密切協調，落實3月20日（習近平抵俄進行國事訪問）中俄元首達成的重要共識，持續拓展兩國海軍各層級交流，共同組織好海上聯合演習、聯合巡航等重要演訓活動，不斷把兩國兩軍關係推向新的高度」。李尚福也回應兩軍合作機制，以「拓展專業領域務實合作，為維護地區乃至世界和平穩定作出積極貢獻」。隨後葉夫梅諾夫還抵達山東青島，與中國海軍司令員董軍上將會晤，並參觀在青島和上海的軍用造船廠、海軍基地和海軍訓練機構。7月5日由俄羅斯海軍太平洋艦隊「響亮號」和「完美號」護衛艦編隊到訪上海，進行7天友好訪問。當然會引發國際關注中俄海上聯巡的臆測。

首先，俄羅斯太平洋艦隊「響亮號」/335、「完美號」/333和「佩琴加河號」中型油輪等3艘遠洋編隊，5月12日及14日先後由駐地符拉迪沃斯托克（中國稱海參崴）港經日本海、對馬海峽進入黃海、東海過日本與那國嶼和西表島之間的海域向西南航行。6月5至8日參與印尼在錫江舉辦「科莫多-2023」多國海上聯合演習後，前往印尼泗水港訪問整補。21日在南海進行反潛訓練，俄作戰艦2艘27日由南向北航經我東部海域，並自蘇澳外海向東南方向遠離我海軍監控。日方發現前俄艦2艘7月1日至3日間在日本沖繩宮古島東北方約80公里海面下錨停俥。4日穿越我釣魚台黃尾嶼（日方稱久場島）與赤尾嶼（日方稱大正島）之間海域向北航行，依據航速、航向等，推斷5日抵達上海訪問。

其次，依地理位置、駐有中國東部戰區海軍駐上海吳淞護衛艦支隊等，俄作戰艦編隊推斷是停靠吳淞海軍基地碼頭，中方將提供俄軍艦進行休憩與油水及物資等補給。期間中俄兩國海軍依往例，將進行兩軍艦船人員相互參訪、文化與體育交流等軍事外交活動。並在11日後，俄羅斯2艘作戰艦於訪問結束後，按照軍事外交案例，中方駐地海軍作戰艦將迎送俄艦出境、兩國軍艦將在上海附近海域進行「非傳統安全」科目包括中俄海上編隊航行、燈旗號與通信訊號傳遞、機艦海上聯合搜救等演練，推斷今年中俄海上聯巡不在前述演練中進行。

最後，從近日俄太平洋艦隊海軍司令抵華訪問、遠海編隊抵上海訪問、俄海軍司令訪問期間提及中俄海上聯合巡航、海上聯演等中俄再次擴大軍事合作，深刻觸動美日軍事同盟國之敏感神經。

查詢中俄海上聯合巡航任務，首次於2021年10月11日，由中方組織聯合編隊6艘（北部戰區海軍055型驅逐艦南昌號/101、903A型綜合補給艦東平湖號/902、926型潛艇支援艦846、與東部戰區海軍054A型護衛艦濱州號/515、及南海戰區海軍052D型驅逐艦昆明號/172、054A型護衛艦柳州號/573）前往俄羅斯太平洋艦隊參加14至17日中俄海軍「海上聯合-2021」演習。海上聯演結束後，中方海軍編隊5艘（潛艇支援艦未參加中俄海上聯合巡航）與俄羅斯太平洋艦隊5艘（1155型大型反潛艦潘捷列耶夫海軍上將號、特里布茨海軍上將號、電子偵察船克雷洛夫元帥號、22350型護衛艦響亮號及俄聯邦英雄阿爾達爾齊登紮波夫號）等總計10艘，從日本海、10月18日津輕海峽，進入西太平洋南下，22至23日穿越大隅海峽後進入東海。第二次是中國北部戰區海軍組織編隊3艘（055型驅逐艦南昌號/101、054A型護衛艦鹽城號/546、903A型綜合補給艦東平湖號/902），2022年8月29至30日由黃海經對馬海峽往日本海，參與俄羅斯9月1日至7日遠東地區之「東方-2022」演習。前述演習期間中方海軍編隊3艘與俄羅斯艦隊4艘（1155型無畏級大型反潛艦543、20380型守護級護衛艦333、335、339）等總計7艘，9月3至4日由日本海經宗谷海峽進入西太平洋、19日抵經阿拉斯加、白令海後、27日繞日本東部海域，28至29日過大隅海峽進入東、黃海後，分航返回各自駐地。

故從中俄輪替舉辦兩國海上聯合演習，今年由俄羅斯太平洋艦隊舉辦。再依前項第一、二次中俄海上聯合巡航組織與模式、俄羅斯太平洋艦隊至少派遣4艘以上等，推斷今年中俄執行第三次聯合巡航時程上，將在中俄「海上聯合-2023」聯演結束後，中俄海軍組織聯合編隊、以各自推出二個海上作戰群為模式，先後環繞日本周邊海域。有關此項後續發展，將持續關注中。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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