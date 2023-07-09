2024年美國和台灣的總統大選都充滿變數，最主要的原因是兩地都面臨了空前的危機和挑戰：1.美國和台灣的人民對過去卅年的施政結果非常的失望。2.都面臨如何面對一個獨立於「西方政治模式」的中國的迅速崛起所帶來的挑戰。在這個歷史的節點，美國民主黨出現了一個挑戰同黨的現任總統候選人小羅伯特•甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），而在台灣出現了一個對國民黨的侯友宜和民進黨的賴清德充滿威脅的柯文哲。

雖然美國和台灣國情和實力有巨大的不同，然而，所面臨的各種問題的根本原因卻又有共同之處，就是在民主的口號下，「假、大、空」取代了傳统的「真、小、實」的做人基本原则。所以分兩期把他們拿來一起比較、討論。這一期主要討論小甘迺迪的家世、思想和政策主張？2024他能在美國總統大選獲勝嗎？下一期討論柯文哲的論述的優點和不足，他能帶領台灣人民務實的走出困局嗎？兩人對美中及大陸——台灣關係的未來又會有什麽影響？

小羅伯特•甘迺迪的家世、思想和政策主張

根據6月14日《經濟學人》和YouGov發佈的一項民意調查，顯示甘迺迪在所有現任2024年總統候選人中擁有最高的好感度。49%的受訪者表示對他有正面的感受，而僅有44%的受訪者對现任總統拜登和前總統川普有好感。而各種民意調查也顯示約20%的民主黨選民支持他成為民主黨的總統候選人。他是4月19日宣布參選的，當時幾乎所有人都不把他當一回事，然而，不到三個月，在主流媒體的全面抹黑和杯葛下，他卻變成一個可能改變歷史進程的人！為什麼？

我們必須從他的家世、思想、政策，及美國人民對政客的無奈和不滿說起。

他出生於一個政治世家，他的伯伯約翰•甘迺迪在1961年成為美國第35任總統直到1963年遇刺身亡。他是美國歷史上經過選舉產生的、最年輕的總統，也是過去60年最有名望的總統。他的父親羅伯特•甘迺迪，比他的哥哥更理想化，更追求社會公義，不幸在1968年在參加民主黨提名競選活動時，被暗殺身亡。但是他的家族成員一直在政壇上舉足輕重。

在他的政策宣言、演講及回答提問中，他清晰的表逹了今天的美國已經背叛了建國時的為人民謀幸福的偉大理想，這一點也是許多川普支持者的看法，因而得到許多共和黨人的共鳴。他強調今天的美國四處發動戰爭，也背叛了他的伯父和他的父親的和平理念。

在經濟問題上，他表示他的首要任務是「結束國家和企業權力的腐敗共生體」，他強烈批評美國當代政治經濟學，將其描述為「富人得到社會主義保障，而窮人必須接受資本主義的殘酷無情！」。

在外交政策上，他希望「結束代理人戰爭，轟炸行動、秘密行動、政變、准軍事組織等等大多數人都不知道發生了什麼，卻已經變得如此正常的事情。」他認為「民主黨變成了戰爭黨」，並直接將其歸因於拜登總統。

2023年6月，在接受採訪時表示，他認為美國的外交關係應該包括大幅減少在其他國家的軍事存在，特別是，美國必須通過關閉它在全球不同地點的基地來「開始瓦解這個帝國」。

在俄烏問題上，他認為美國主導北約的無休止的東擴不僅違反了1990年2月9日，當時的國務卿Baker對戈巴契夫的承諾：北約不會超越東德的東部邊界，換取蘇聯同意德國的統一，而且東擴的魯莽行為，完全不尊重另一個超強的根本利益必將導致不必要的衝突，這絕不符合美國的根本利益。接近破產的美國不能在烏克蘭繼續花費昂貴的軍費，必須找到和平解決的方案。

他對中國的態度可以從6月29日他在和選民的城鎮會議關於如何應對中國的武力威脅問題的回答中看出。他說：「作為總統，我要做的是緩和與中國的緊張關係！我們正在南中國海增加部署基地和船隻，我們每天都在升級與中國的緊張關係。有些人，白宮的新保守主義者，他們想與中國開戰，但是，我不相信中國想與美國開戰。我們的軍費是中國的三倍，我們在全球有800個基地而中國僅有1.5個……。

相對於美國而言中國是貧窮的，她的人均GDP不到美國的1/3。中國領導人想提高中產階級的收入，他們需要和平的環境，不想和美國打仗，也不希望與台灣發生戰争，更不希望發生第三次世界大戰！他們將在經濟上與我們競爭，而我歡迎這種競爭。但是如果我們不減少每年在國防和國家安全領域花费1.3兆美元的開支，我們無法在經濟領域和中國競爭。我们需要的是將部分軍費轉投資於我們的本土產業、中產階級、和高科技領域。經濟上的和平競爭對美國、對中國、對世界都是好事！

我的祖父總是說，國家的力量不在於軍隊，而在於經濟，我們需要在國內建立一個強大的經濟，然後我們需要向國外投射經濟實力而不是軍事力量，我認為當我們開始這樣做時，中國人也會降低對抗。」

我看了這場城鎮會議的全場錄像，甘迺迪面臨了許多挑戰性的尖銳問題，他頭腦冷靜，思維理性，非常邏輯和科學的回答各種問題，令我折服，他不像柯林頓總統和歐巴馬總統那樣能言善道，也沒有川普的嘩眾取寵的能力，但是卻是過去卅年最真誠、理性和務實的候選人。

2024他能在美國總統大選獲勝嗎？

2024年的美國總統大選充滿許多不確定性。今天美國兩黨惡鬥激烈，川普面臨各種司法問題，而拜登和他的兒子Hunter，利用職權向外國廠商非法索取利益的證據，越來越多的被曝光出來。隨著競選熱度的加劇，不排除兩人都會被迫退選的可能。

然而，控制兩黨的金融寡頭和既得利益集團不可能容忍小甘迺迪的政治立場。他們必將動員各種力量阻止他成為代表民主黨的總統參選人，甚至必要時採取暗殺的手段。在一次採訪中，Joe Rogan提出了甘迺迪的信念，即他的伯伯約翰•甘迺迪和他的父親羅伯特•甘迺迪都被中央情報局暗殺了，並問他會發生什麼？甘迺迪回答說：「我知道這一點，我知道這種危險。我一點也不害怕它。但我對此並不愚蠢，我會採取預防措施。」

不論如何，甘迺迪的出現和被許多選民接受，代表了美國部分人民的覺醒，他的世界觀不僅回歸了美國獨立宣言所闡釋的普遍福利的進步民主思潮，更明確的指出最近幾十年的美式民主被金融寡頭竊取而成為了危害世界和平繁榮的最大威脅！如果大多數美國人民醒悟了，世界的和平才有希望。如今，最大的挑戰是美國人民能否用和平的方式改正錯誤的世界觀而採取對的政策。他的世界觀也代表了世界各地廣大人民的心聲。不論他最終能否成為美國總統，他不畏困難公開表達正確的世界觀就已經非常有意義了！

（作者為中美論譠社社長）

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