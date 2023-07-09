國防部發言人很勉強，在7月7日發表盧溝橋事變紀念文，說「全國軍民抗戰」，從頭到尾沒有一個字談到「日本侵略中國」，反而歪樓批判「中共和俄羅斯」「威權擴張」，好像「中共和俄羅斯」是盧溝橋事變的加害人，真的病得不輕！

盧溝橋事變是1937年，日本全面侵略中國的起點，中國人民死亡超過3000萬人，國民黨、共產黨和其他黨派，全部投入對日抗戰，也都死傷慘重。

當時全世界只有一個國家，在1937年至1939年間出手幫助中國，這個國家叫「蘇聯」，就是以「俄羅斯」為主體的聯邦。直到1939年，歐洲爆發第二次世界大戰，「蘇聯」才中斷對中國大舉軍援，但小型援助從未中斷。

當時台灣是日本的殖民地，在日本皇民化和法西斯化影響下，當時的台灣人出錢出力熱烈協助日本人侵略中國，台籍日本兵的殘酷性更是令人傻眼，台籍日本軍官在戰後被國際軍事法庭判處死刑的人數，更是令人訝異。

國防部發言人這篇文章，混淆盧溝橋事變的加害人和受害人，難道現在的「國軍」已經「異化」為「台籍日本兵」了嗎？真是有病！

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