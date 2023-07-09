登山的步道上，碰到多年不見的老同事，他正在遛狗。他說：「老伴身體不好，退休後整天就靠這條狗打發日子。牠是我的老友，已有十多歲了，來日無多了，我也要好好陪陪牠。」言談之中，頗有一些凄涼的惆悵。

遛狗排便的常識

他又說：「我每天要帶牠出來兩次，不帶牠出來還不行哩！因為時間一到，老狗就會又叫又跳，因為要大便。這隻狗很好，從來不會在家裡亂大便。」在家裡不亂大便，到外面大便，這是好狗。在家裡大便為什麼不好？因為弄得家會臭會髒，清掃起來會很麻煩。

那麼狗在外面拉屎就不臭不髒，不要清理了嗎？但多數人心中認定管它的，只要不大便在家裡就好了。

踩到狗屎

有次碰到鄰居遛狗，我問她有沒有帶垃圾袋呀，狗大便了可以裝回去，這樣社區裡才不會遍地黃金。她居然告訴我，她的狗不會大便。我說狗怎麼會不大便呢？她就不再理我了，話不投機只好不講了。

另外一次我問溜狗的人有沒有帶垃圾袋，她說她的狗不會亂大便，要大便都大在路邊的草堆裡，她還說這樣可以施肥。有時走過草堆會踩到狗屎，她說誰叫你要走到這麼裡面呢？

有次溜狗人告訴我，他的狗不會亂大便，正講的時候，他的狗就大起便來了，他很洩氣地對著狗說，「真不爭氣、不給面子！」

養狗人的水準

還有一次我對溜狗的人說，不要放狗在外面大便。溜狗的人很不以為然的說，狗不在外面大便，難道要在家裡大便嗎？我說，這樣路人不小心會踩到狗屎。他說，那你走路要小心點嘛！

坦白說，多數國人根本不具備養狗的水準。這邊養狗，那邊就污染環境，狗屎污染，一點也不以為憾。狗養得不高興了，就丢到外面去，成為流浪狗。愛心起來了，又去領隻流浪狗來餵養。

在美國養狗如果亂大小便，噪音吵人或出門沒用鏈子拴好，或未帶口罩，都會受罰。我們國家也有一些處罰規定，但執法不嚴，有法等於沒法，養狗的人又不能自律，結果養狗變成少數人快樂，多數人受罪的憾事。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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