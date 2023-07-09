這是美國收到的賴清德答卷，用文青的語言，表達了堅定的台獨反中路線，跟對美國的赤誠與忠心。美國顯然很滿意。

賴清德以「維護台海和平方案」為題，投書《華爾街日報》，他承諾要執行保衛和平的四支柱。這四個支柱，都完全嵌入美國的需求。難怪葛來儀跳出來表示滿意。

這四個支柱是什麼神奇支柱呢？

一、加速國防轉型。這是承諾，要提升台灣的「嚇阻力」。不但加速買軍火，增加軍火預算。而且是把台灣的軍備防衛，加速轉型成美國喜歡的樣子。美國希望台灣兵役延長，最好男女皆兵。目前只做到延長到一年。但賴清德說，未來會繼續努力。軍火不但要繼續買，要發狠買。而且是美國要台灣買什麼，不買什麼，我們都忠實執行。

二、推動經濟安全。意思是，台灣會有更多的「台積電們」，被美國抓在手裡。意思是，台灣跟大陸的經貿往來，會更努力的「去風險化」。去風險化，其實就是讓大陸不可以因為台灣而科技進步。因為中國大陸的強盛，就是美國的風險。所以，未來台灣經濟上能發展什麼，不能發展什麼？要跟誰買，要賣給誰，都要經過美國審核批准。台灣的好東西，都得給美國。比如，AIT要內湖大批土地。給。這叫做「讓台灣人民公平享受成果」。

三、與民主國家建立強健夥伴關係。就是美國要台灣跟那些國家一搭一唱，美國要怎樣讓台獨國際化，台灣都會全力配合。所以，立陶宛要台灣給錢，給。要台灣免費送上半導體技術，送。要啥給啥。美國都交代了嘛。以後這種事會更多，直到把台灣掏空了。

四、穩定且有原則的兩岸領導力。在這一點，賴清德說了，「維持現狀」最符合台當局跟「國際」的利益。因為這個現狀，就是美國徹底掌控台灣以制中的現狀。

賴清德說「我不排除再基於互利、尊嚴且沒有先決條件下，與對岸展開對話」。所以，賴清德也要跟大陸對話？是呀，還發夢要共進晚餐呢。賴清德的「互利」，是美國跟台獨的利。「尊嚴與沒有先決條件」，是大陸要同意「兩國互不隸屬」。所以，大陸得承認台獨，這樣就可以對話。美國聽了很放心，因為這段敘述，完全是美國要的邏輯。賴桑真的可以繼續作夢。

這哪裡是保衛台海和平？這是保證要台灣走烏克蘭的路子。讓美國對台灣敲骨吸隨，吃乾抹淨。賴清德要去美國之前，在《華爾街日報》表忠心。這是台獨常規操作。賣台跟親美是同一件事。承認美國是主子，這就對了。榮華富貴，有保障了。（作者為作家）

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