國際社會普遍認同台灣是「地表最危險地區」，但國安局長蔡明彥5日獨排眾議表示，台海「兵凶戰危」的氣氛是人為操作出來的風向，他更武斷預測，「中共現階段還沒有足夠能力在台海發動戰爭」。蔡明彥傳達的訊息與美國拜登政府及蔡政府的一貫立場不同調，他葫蘆裡賣什麼藥？難道民進黨為了贏得總統大選已不擇手段，不惜以國安為賭注。

唱反調 無視台海現實

對照外交部長吳釗燮持續告訴外媒，「中國武力犯台機率升高」、「中國正為攻台做準備」；國防部長邱國正表示，軍人不能明說哪一天開戰，軍中傳統是當你認為不可能，也許就有危險了。蔡明彥一夕之間翻轉了蔡英文國安團隊對台海安全的長期評估與戒慎恐懼心態，若蔡明彥發言代表政府，蔡政府就應正式昭告國內外，否則應立即釐清，以免製造困惑與懷疑，使國安環境更形惡化。

拜登政府日前第十度宣布對台軍售，5月更首度比照「烏克蘭模式」，啟動總統「撥款權」，加速提供台灣5億美元軍備，以提升台灣嚇阻能力。美國政府也一再警告若台海發生戰爭，將導致全球經濟災難。民進黨政府因此全力加強備戰，增加國防預算，打造台灣為東亞軍火庫，兵役被迫延長為1年，大學生因「3+1」方案無所適從，整個社會人心浮動不安，台海兵凶戰危不是杞人憂天，而是殘酷事實。

在2024年總統大選進入關鍵時刻，身分敏感的蔡明彥卻選擇一個網路節目對最敏感的國安議題高談闊論，他的驚人之語令各方忐忑不安，衍生更多疑慮。蔡明彥認為，兵凶戰危氣氛都是人為操作，中共沒有足夠能力犯台的大膽評估不但與現實世界有很大落差，在邏輯上還有指控蔡政府與美國政府無中生有，進行認知戰之嫌。

蔡明彥與民進黨或許另有隱藏目標，但操作手法過於草率粗糙，對台灣安全形勢提油救火，不會止戰，只會引戰，更無法對賴清德選情加分。

最令人匪夷所思的是，蔡明彥公然討論軍事情報，研判中共現階段還沒有足夠能力在台海發動戰爭，在沒有武力犯台的能力前，中共能運作的是一種恫嚇，而不是侵略。他所謂的現階段是多久？台灣可因此高枕無憂嗎？

為選舉 捨棄國安專業

綜合美國國務卿布林肯、參謀首長聯席會議主席密利、中央情報局長（CIA）伯恩斯等高層官員的公開談話，他們確實研判中共武力犯台並非迫在眉睫，也不是不能避免，但絕不會指稱中共沒有軍事能力，也從未排除其可能性。如密利就表示，中共相關決策仍在進行中，仍可能成真。

對中共軍力發展掌握最深的當屬美國，過去1年，曾有數位高階將領評論中共可能攻打台灣的時程，現在都已三緘其口，美國官員更不會臆測中共是否有充分能力攻打台灣，根本原因之一在於沒人能猜測習近平的政治決心與意志。

整個事件也凸顯出蔡政府國安團隊結構性的問題。蔡明彥的前任陳明通是中國大陸通，但身陷論文風暴，最後倉促下台，國安局信譽也因此受到重創，才擔任外交部政務次長3個多月的蔡明彥臨時披掛上陣，犯下了新手的錯誤，也顯示出蔡政府的政治操作凌駕於國安專業之上。

中華民國國安局長相當於美國的中央情報局長，也就是所謂的「情報頭子」，雖然都是政治任命，但在政黨政治中應扮演超然角色，所有的決策與發言都以國家利益的高度出發。如現任情報局長伯恩斯的公開發言只限於國會聽證會及正式場合演說，不會接受一個具有政治色彩的網路節目訪問，美國與台灣對情報首長角色的界定與要求顯然有落差。

最近民進黨總統參選人賴清德在《華爾街日報》投書，提出台海和平四支柱，並強調這次選舉「不是戰爭與和平的選擇」，蔡明彥立即以台海沒有兵凶戰危相互呼應，助選用意溢於言表。蔡明彥在國安局官網發表談話中承諾，秉持情報工作「專業化、國際化、精準化」的治理目標，攜手國安團隊深根固柢第一線，守護全體國民與家園的安全。然而蔡明彥應該搞清楚，他所謂的第一線應是國家利益與安全的第一線，而不是民進黨及選舉的第一線。