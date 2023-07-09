經濟部於今年6月中公布了最新版之「110年度全國電力資源供需報告」，比較109年與110年度報告中，電力系統裝置容量的規劃，可以發現台灣在非核家園政策下，電力系統的困境。110年公布的109度報告中說，111年要完成燃氣112.36 萬瓩、光電335 萬瓩、風力 201.3萬瓩。但實際完成，光電202.4萬瓩（達成率60%）、風電47.6萬瓩（達成率23%）；燃氣機組掛蛋，大潭#8由111年4月延到今年7月，但僅聞樓梯響，機組至今還未商轉。原來預定今年4月商轉的大潭#9也沒如期。少了這兩部總裝置容量225萬瓩的可調控電力，這便是大家都認為今年夏天缺電風險頗高的原因！ 但因景氣不好，今年前5個月用電量下降2.9%，需求減少，缺電限電的風險自然降低，幸好也未發生。經濟發展不如預期，不是大家願意看到的情況，但台電董事長居然用來當作保證不缺電的理由。因氣候變遷，今年有很多地方的氣溫都飆高，台灣還有漫長的炎炎夏日，天祐台灣。

除了大潭#8延15個月，大潭#9商轉延14個月外，興達新#1，由112年12月延至113年6月（延6個月）；興達新#2，由113年4月延至114年1月（延9個月）；興達新#3， 由113年12月延至114年6月（延6個月）；台中燃氣#1，商轉日不變（130年4月），#2商轉由130年6月提前到1月。協和燃氣#1商轉由116年6月延至116年12月（延6個月），協和燃氣#2，已經從規劃中的清單消失，換句話說，不預期在118年前商轉。

比較兩個年度報告，111年度報告中增加了台電自建之6部中型複循環燃氣機組，每部65萬瓩（共390萬瓩）；大林電廠兩部，通宵電廠4部（新#4~新#7），大林電廠的兩部機組要在115年12月與116年4月商轉，通宵的4部機組於117年與118年12月商轉。這6部機組可能連公司內部的可行性評估的程序都未完成，更不要提預算的編列與環境影響評估了，台電公司又有多少把握可以及時完工商轉？台電興建電廠的資金來源是公司債，在瀕臨破產的財務狀況下，如果核四廠不商轉，還有近三千億的「呆帳」要解決，有此情形，債信如何，可想而知。債信評等不佳，借貸的利率變高，直接增加建廠成本，造成發電成本上升。

109年度全國電力資源供需報告中，114年~117年有4部大型燃氣機組商轉，裝置容量共530萬瓩，但連確定的廠址都不知道，相信這些計劃都是留給民間業者的。在110年報告中，出現了裝置容量為61.2萬瓩，於114年6月商轉的中佳電廠（位於台中港）。這代表民間業者530萬瓩裝置容量的燃氣電廠，經過一年的努力，只確認了61.2萬瓩。110年度報告中，115~118年商轉的新增燃氣機組總裝置容量1,250萬瓩。但尚未確認廠址的機組有5座，總裝置容量600萬瓩，幾乎佔總額的一半；分別為民國116年一座，180萬瓩；117年兩座，240萬瓩；118年一座，120萬瓩。根據媒體的報導，嘗試看看這些機組的可能地點：

110年度報告中提到位於桃園蘆竹的長生電廠兩部45萬瓩的燃氣機組，將於115年10月與114年7月停止運轉，媒體報導其準備興建1部110萬瓩的機組替代；報告中亦提到位於桃園龜山的國光電廠48萬瓩的燃氣機組，將於117年10月停機。媒體報導原址將興建120萬瓩的新機組。事實上，國光電廠於2018年即提出擴建的計畫，但是地方政府與民眾反對，當時的鄭文燦市長就明白的表示，中油「桃園煤油總廠必須遷建，國光電廠不應擴建」，如今舊事重提，恐怕無法輕易過關。這兩個案子，都有環評與地方抗爭的問題。

另一個民營燃氣電廠的案子是位於台南安定區的九崴電廠，裝置容量共120萬瓩，主要是為了南科的供電。這個個案，媒體近來有非常多的報導，居民以電廠鄰近人口密集提出強烈反對電廠的興建。另外兩座應該是蓋在台塑的麥寮接氣站，只是條件沒有談妥，尚不能公布。

近年來興建的燃氣電廠的廠址，除了位於嘉義民雄嘉惠二期51萬瓩(2021年商轉)與台中港的中佳電廠外，其他都是蓋在台電公司舊有的廠址，民間業者即使在舊有廠址上擴建，也有環評與民間抗爭的困擾。

天然氣發電機組完工，可以商轉，但天然氣在那裏？110年「全國電力資源供需報告」，對於液態天燃氣供應問題僅有約550字的著墨，只提到要降低現有接收站的負載率，與將燃氣安全儲量由目前的11天提高到14天，完全不提現在設備的應用率。依據中油公司111年回覆立法院年度政府中央總預算審察總報告決議所提出的問題， 台灣目前有兩座天然氣接收站，每年可以供應1,650萬噸的天然氣，110年使用量為1,944萬公噸，天然氣接收站的負載率為118%，遠高於日本與韓國的34%與38%。 依據相同文件，液態天然氣的儲存槽的工期需要6~8年。 電力資源供需報告中對於新增的天然氣接收設施，只提到桃源觀塘的第三接收站於111年3月通過環差審查，依外推方案進行工程施作，預定114年6月供氣，提供大潭電廠、北部工業與民生用戶使用。 奇怪耶！中油自己說，天然氣儲槽施工致少需6年，三接的儲槽可能要到117年3月才能蓋好，難到114～117年，要由運輸船直接供氣嗎？

台灣天然氣進口設施的工程，除三接外，還有永安一接（原為69萬公秉儲量）與台中港二接（原為96萬公秉儲量）的擴建，分別是3座共60萬公秉與2座共36萬公秉的氣槽。 這兩個計劃的環評都是109年近年底時通過的，預計於116年年底及115年年底完工，期程算是合理。

網路資料顯示，台灣規劃中的接收站至少還有4座，台電基隆協和的四接（2槽共32萬公秉）、台電台中港的五接 （5槽共80萬公秉）、台塑麥寮五接 （4槽共64～72萬公秉）、中油高雄大林蒲七接（6槽共108萬公秉）。四接與五接目前進行環評程序；六接與七接環評都還未送件！基隆協和四接環評爭議與審查過程的激烈堪比桃園觀塘三接。協和四接是唯一蓋在北部的天然氣接收站，應是為了協和燃氣機組的供氣，依據最新的供需報告，協和1號機要於116年12月商轉,目前電廠與四接的環評都還在審議中，來得及嗎？大林、通宵、協和共520萬瓩發電機組的天然氣由何而來！

談談風光發電，110年光電裝置容量972.4萬瓩，依經濟部的規劃，118年年底，要達到2,900萬瓩，是目前的3倍！看看最近再生能源的新聞報導，台灣真的能找到那麼多的土地嗎？110年風力發電裝置容量158.1萬瓩，118年年底達到1,245萬瓩，是目前的 26倍！近日新聞媒體對國際與台灣離岸風電發展有很多負面的報導，不知對前述6年成長26倍的偉大目標有多少影響。

再生能源發電不可調度，當其裝置容量佔比超過輸配電系統可以承受時，必需搭配儲能設施。水利抽蓄是個理想的工具，但受限於地形。 根據109年度報告，112年到114年規劃儲電功率共100萬瓩。奇怪的是，儲能設施除功率外，也要有能量，為啥不告訴大家可以存多少度的電呢？在此項目，110度的內容一字未改！能源局悶著頭推動再生能源，難道真的不知道規劃儲能設施的重要性嗎？能源局有沒有算過，台灣的電力系統可以承受多少比例的風光發電？

台灣的電力系統已陷入泥淖，要儘速脫離的方法唯有放棄「非核家園」政策，推動核一、二、三廠延役與核四商轉。當然計劃的推動需要時間，但如果執行措施恰當，可以在5～6年間逐步完成。完成後，4座電廠，8部機組，總裝置容量784萬瓩，年發600億度無碳電力。台灣電力系統將有足夠的可調控電力、足夠的燃料存量、較平穩的電價、與低電力碳排放強度。（作者為國立清華大學工程與系統科學系特聘教授）

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