郭台銘參選總統已失正當性，不管是獨立參選還是併購民眾黨，時機已過，在關鍵時刻自己早搞砸了。

今年郭台銘宣布參選時，像是出手謹慎、小心盤算的生意人。不像上屆大選，當時他廣攬各方，一出手就四處佈局，資源放流配置各界。角逐大位重點在戰略，不在斤斤計算，生意可以試著出價，先喊一塊錢試探看看，不成的話減個幾毛再出價。或者把價格先擱著，看看市場有無波動，另挑時機，或者不成交也無所謂，少賺一筆沒啥損失。因為資本家不是勞工，勞工沒工作是生存危機，資本家沒生意把錢拿去放貸仍可以活得很好。角逐大位不是大老闆做生意，要放手一搏，格局要大，小心翼翼的出價與試探，論斤論兩的方式，只能在大局裡得點小利。總統一局郭台銘已出局，若想在政壇裡有一席之地，另尋他路。

今年郭台銘參選時的談話，發言策略大錯。為了向藍營支持者懺悔，他說會接受國民黨提名的結果，支持國民黨的人選。郭的聲明不知是哪家公關公司的短視手法，完全自斷籌碼。他應該說，「相信國民黨會找到整合非綠力量的最好方式，找出可以代表所有非綠力量的候選人，我一定會支持。」賽局之前，關鍵在遊戲規則，決定規則者贏得賽局，郭台銘的短視說法，完全遵從國民黨的規則，這規則為他破例，說實在國民黨中央已經對他仁至義盡了。但這規則對他無益。郭台銘如果在發表聲明時要求把規則擴大到整個非綠陣營，這才是他的利基，他才有可能逢源在國民黨、民眾黨與獨立候選三種可能之間。郭台銘自限範圍，因為他不懂政治，向深藍道歉不該是優先次序的首要，他須要的是先造勢，先營造非綠共主的可能，聲勢夠了，再低姿態面對深藍。何況深藍要的不是道歉，也不是要你親中，而是看你對民進黨夠不夠悍。

支持國民黨提名者的話已講出，現在郭台銘旁的人又營造郭蠢蠢欲動的氣氛，這是把郭台銘拱到群眾前讓人吐口水。

但最關鍵的錯誤是認識不明，沒看清自己。郭台銘罩門太多，真的挑戰民進黨，這個箭靶太好打，隨便開槍隨便中，怎麼選？等於拱手送賴清德上壘。郭台銘可能沒看清，講白了，一開始「人家」就不要他選，這個人家不是一人一派，同陣營的縣市長與立委態度多一致，態勢很明顯，他出來選會被碾壓，小雞跟著遭殃，藍營大崩盤，這是很多人命運攸關的事。

不選的人最大，候選人不敢得罪，還得彎腰拜託；選後當然是選上的最大，但選上的還是不敢得罪當初禮讓他、不選的人。郭台銘若不想選總統，只把現在的造勢當成維持政治能量的手法，其實就捨本逐末，因為他食言而肥太具爭議了，再精彩的花招，聲量大但負面多於正面，早早實踐他的承諾，支持被提名者，當首位助攻者才能累積最大的資本與籌碼。（作者為倫敦大伯貝克法律學校博士）

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