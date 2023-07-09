近日，賴清德在美國《華爾街日報》投書，聲稱若能當選，將構建「和平繁榮四大支柱」。表面看來，這是賴清德在向美國遞交「投名狀」，同時也是在台灣欺騙選票，而從更深的層面來觀察，這暴露了賴清德已經深陷「台獨」意識形態迷思難以自拔，而且其政策論述已經被蔡英文和綠營深度綁架。未來賴清德如果無法走出「台獨舒適區」的困局，跳脫「綠營同溫層」的迷幻，其前行之路將會與台灣主流民意漸行漸遠。

台灣民眾追求和平VS賴清德鼓噪戰爭

根據馬斯洛的需求理論，安全需求是人類最基本的生存需求之一。沒有安全作為保障，所有的物質財富和精神財富都有可能瞬間化為烏有。2016年民進黨重返執政後，台海局勢嚴峻複雜，台灣海峽上空一度烏雲密佈，台灣的安全也被蒙上沉重陰影。

當戰爭的腳步日益逼近時，台灣越來越多的民眾都呼籲執政當局應當正視現實，維護和平。面對民眾的呼聲，賴清德非但不傾心相聽，反而背道而行，企圖以「強化防務嚇阻力」為幌子，繼續「以武謀獨」。不但如此，賴清德還想以強化「民主夥伴合作」為幌子，引狼入室，幻想著把外部干涉勢力拉下水，攪動整個台海局勢。

和平是包括台灣民眾在內的全人類的共同訴求，賴清德卻想把台灣置於戰爭的不歸路。台海地區已經出現了嚴重的「和平赤字」，賴清德「以武謀獨」與「挾洋謀獨」，無疑讓情勢更加雪上加霜，將進一步升高台海地區的緊張態勢。

台灣民眾希望兩岸交流VS賴清德鼓動兩岸「脫鉤」

兩岸合則兩利，斗則兩敗。兩岸交流互動，符合兩岸共同的利益。由於此種原因，無論是國民黨還是民眾黨，都呼籲兩岸重啟服務貿易協議，深化經濟合作。但賴清德卻以強化台灣「經濟安全」為名，企圖推動兩岸「脫鉤斷鏈」。這一思路與李登輝、陳水扁和蔡英文如出一轍，都是以所謂「雞蛋不能放在一個籃子裡」為名，企圖弱化兩岸經貿往來。

過往歷史經驗證明，兩岸交流的大門一旦打開，就不可能被關上。在過往幾年中，兩岸關係面臨嚴峻考驗，但兩岸經貿往來卻有增無減。2022年台灣對大陸貿易順差高達1565億美元。大陸仍是台灣第一大出口市場，佔整體出口比重38.8%；相較之下，美國僅是台灣的第三大出口市場，佔整體出口比重15.7%，還不到台灣出口大陸占比的二分之一。

從這個意義上來講，賴清德不僅僅是與台灣民意逆向而行，也是與歷史大勢背道而馳。

島內民眾呼籲革故鼎新VS賴清德追求「蔡規賴隨」

蔡英文第二任期內，始終醉心於政治內耗，不思經濟民生，使得民意支持度高開低走。伴隨著民進黨內部性騷擾案頻發，台灣通貨膨脹指數飛漲，6月20日，台灣民意基金會民調顯示，蔡英文民意不滿意度為48%，遠遠高於39%的民意滿意度。

很多民眾都希望「換人做做看、換黨做做看」。在這種民意驅動下，柯文哲民意支持度扶搖直上。根據TVBS近期民調顯示，柯文哲的支持度為33%，比5月暴漲10個百分點，從第三名升至第一名，而賴清德民意支持度僅為30%左右。

柯文哲民調高漲，背後折射了台灣民心思變，這其實也是對蔡英文執政的不滿。理論上來講，賴清德只有與蔡英文主動「切割」，才有可能走出「綠營同溫層」，獲得更多選票。但賴清德為鞏固綠營基本盤、博取蔡英文選舉加持等因素考慮，卻不敢越雷池半步，完全自縛手腳，對蔡英文唯唯諾諾。

現在賴清德「蔡規賴隨」，既會讓外界質疑賴清德只是蔡英文的「傀儡」和「木偶」，更會讓民眾看不到改革希望。這對賴清德究竟是加分還是減分，他自己應該三思。

總而言之，賴清德所謂「四大支柱論」，其實是「和平保台」論的變體，雖然姿態百變，但本質不變，雖然看上去「很美」，卻難掩其背後的深層困境。賴清德相關說辭，顯示賴清德政策論述的底層邏輯已經被蔡英文和「深綠」所綁架，愈加往保守的方向蛻化，而這必然會與主流民意漸行漸遠。近段時間以來，賴清德民意支持度一直在30%左右低位徘徊，難以有實質性突破。未來賴清德若無法拉高站位，以更高的格局來進行大開大合的深度調整，真正與民意全方位對接，其前行之路恐將越走越窄。（作者為大陸國際關係學院國家安全學院副教授）

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