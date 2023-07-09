7月4日，上海合作組織成員國元首理事會第二十三次會議以線上方式舉行，國際社會再次聚焦「上合時刻」。從成立之初的六個成員國，到現在包括正式成員國、觀察員國和對話夥伴國在內的26個歐亞國家組成的大家庭，從聚焦安全領域到安全、經貿、人文和公共衛生等多領域協調發展，上海合作組織（簡稱上合組織）全體成員秉持「上海精神」，在元首外交的引領下，不斷踐行與發展多邊主義，取得了一系列令人矚目的成就。上合組織的國際吸引力和影響力持續增強。

再次擴員：上合組織引發廣泛關注

本次峰會的一大焦點議題是上合組織的再次擴員。在完成了加入上合組織的相關程序後，本次峰會正式接收伊朗為正式成員。當天下午，位於北京的上合秘書處升起伊朗國旗，伊朗繼印度、巴基斯坦之後，成為上海合作組織成員國的第九位正式成員。此外，隨著白俄羅斯簽署獲得成員國地位義務的備忘錄，上合組織新一路的擴員再次拉開。

上海合作組織成立以來，在擴員問題上採取了寬鬆的「觀察員國+對話夥伴國」機制和嚴格的「正式成員國」機制。觀察員國機制形成於2004年，在該年，蒙古國成為上合組織的首個觀察員國。2005年，巴基斯坦、伊朗、印度獲得上合組織觀察員地位。2012年6月，阿富汗成為上合組織觀察員國。2015年7月，白俄羅斯成為上合組織觀察員國。對話夥伴國機制形成於2008年，斯里蘭卡和白俄羅斯2009年成為上合組織對話夥伴國。此後，土耳其、阿塞拜疆、亞美尼亞、柬埔寨、尼泊爾成為上合組織對話夥伴國。2021年以來，中東國家對上合組織表現出濃厚「興趣」，2021年，埃及、卡塔爾、沙特阿拉伯成為上合組織對話夥伴國，2023年，阿聯酋成為上合組織對話夥伴國。

回顧上合組織的擴員歷程，不難發現，上合組織的擴員對象，均是從觀察員國中發展而來，巴基斯坦、印度、伊朗在成為上合組織正式成員之前，長期作為觀察員國參與上合組織的活動，對於組織的理念認同度較高，並熟悉組織的相關程序和規則，這為其在正式加入上合組織後「快速融入」奠定了堅實的基礎。

上合組織秘書長張明在接受採訪時表示，在未來幾年內，上合的擴員進程不會停止。近年來，地區安全形勢發展演變加劇，全球經濟急需復甦，在此背景下，上合組織在推動成員國務實合作方面取得的成就展現出了強烈的吸引力，越來越多的地區成員將發展與上合組織關係，甚至加入上合作為獲得確定性的重要選擇，上合組織的國際影響力持續增強。

提質增效：上合組織面臨的機遇與挑戰

擴員為上合組織的發展提供了新的機遇，但也帶來不小的挑戰。一方面，上合組織涵蓋人口超過30億，擴員後上合組織的經濟總量高達23.5萬億美元，約佔全球經濟總量的四分之一，上合組織已經發展成為最大的綜合性區域合作組織。成員國之間經濟貿易互補性強，合作潛力巨大。另一方面，擴員也為上合組織帶來巨大的挑戰。上合組織如何進一步凝聚成員國的共識，增強組織的認同，並應對複雜的地緣政治經濟挑戰，從而能夠繼續深化合作，推動上合組織在新的形勢下繼續發展，成為擺在上合組織各成員國面前的一道難題。

從成員國構成看，除中國、俄羅斯、印度經濟體量較大外，上合組織其他成員國均為國際社會中的中小國家，應對安全、經濟風險的能力有限，對加強在上合組織框架內的安全合作和經貿合作具有強烈的訴求。從安全層面看，上合組織需要進一步加強政治溝通，共同應對因地緣政治變動而帶來的聯動效應，加強在打擊「三股勢力」和毒品走私等方面的合作，深化地區安全治理。從經貿合作層面看，上合組織在加強基礎設施建設、能源電力、金融合作和物流運輸合作等領域需要進一步發揮作用。此外，上合組織在促進成員國在應對公共衛生安全問題、加強人文交流等方面的交流與合作也面臨新的挑戰。

從組織的機制看，長期以來，「協商一致」原則在推動上合組織成員國的互信與合作發揮了重要作用。根據《上合組織憲章》，上合組織的決議以不舉行投票的協商方式通過，如在協商過程中無任一成員國反對（協商一致），決議被視為通過，但中止成員資格或將其開除出組織的決議除外，該決議按「除有關成員國一票外協商一致」原則通過。該原則被視為成員國權益得以保障的重要制度基礎。但隨著組織的擴員，成員國之間關係的複雜性和組織的效率問題成為亟待探討的問題。

總之，面對複雜的地緣政治環境和成員國的多元訴求，上合組織如何進一步凝聚合作共識，深化務實合作，在新的機遇和挑戰面前提質升級，從而實現「擴容而不減質」，避免出現「上熱下冷、政冷經熱」的情況，在保持開放性的同時，又不動搖合作的基礎，這是上合組織未來較長一段時間內面臨的重大挑戰。（作者為蘭州大學中亞研究所副教授）

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