民進黨總統參選人賴清德到東海商圈品嘗在地美食，巧遇2名東海男大學生送暖，感謝賴提出私立大學學費補助政策，讓他們減輕很多負擔不用打工，卻被揪出政策還沒上路，錢都還沒著落，怎會如此有感，甚至連打工都不用了。賴清德陣營造神宣傳，卻落得人設翻車，恐怕始料未及。

賴清德目前在各家民調中都居領先，但年輕人卻漸漸極大化地向柯文哲靠攏，為拉近差距，賴陣營利用社群媒體幫賴打造與時下年輕人共同的話題，安排賴走訪大稻埕談地方創生，還親自縫城隍爺新神衣。

這回到東海商圈吃美食搶人氣，遇到大學生談補助學費，可想而知也是安排好的，否則學生要如何突破維安防護。如同綠委許智傑所說，對於有些人雞蛋裡挑骨頭，大家笑笑就好了，但許似乎忘記侯友宜到台大演講時，綠委是如何質疑侯埋暗樁提問，綠營雙標無所不在，難道也是笑笑就好？

不諱言，打選戰真假難分，台獨務實工作者的賴清德日前投書《華爾街日報》，強調維持務實和一致的兩岸政策是他的首要任務，又說不排除基於對等和具尊嚴的原則基礎，在沒有先決條件下跟對岸展開對話。但看看蔡英文也常把兩岸對話掛在嘴邊，卻把兩岸推向兵凶戰危；賴一再批判九二共識，兩岸又要如何對話？

其實賴神真的很神，就算在新北幼兒園事件被控製造假訊息，賴辦高喊尊重司法，卻在神不知鬼不覺下委由律師到警局說明；面對子弟兵谷辣斯不倫戀，正宮妻子要求賴主持公道，賴更是神龍見首不見尾，不肯回應。看來重回神壇的「Lie神」，已不需要民進黨再造神了。