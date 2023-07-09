北約將在11日於立陶宛首都維爾紐斯舉行峰會。之所以選擇立陶宛，加強北約東北防線對俄羅斯嚇阻力量的目的至為明顯。500天的俄烏戰爭打下來，北約東北防線實力已大為增強。從北歐到波羅的海形成一條圍堵俄國的弧線，波羅的海已經成為北約的內海。芬蘭的加入，更讓30國的北約成為31國的同盟。權力板塊的移動與地緣政治的變化，讓北約未來動向引人關注。

觀察北約峰會，可從三個角度切入。第一個是看烏克蘭會不會加入。澤倫斯基上周到歐洲與土耳其進行了旋風式訪問，談軍事合作，也為烏國入盟進行遊說。北約內部對是否接納烏克蘭的意見是分歧的。支持者認為北約對俄防線不能缺烏克蘭這塊拼圖，且納烏入盟是對戰場上烏軍士氣最大的鼓舞。反對者則認為烏克蘭入盟只會讓俄國更為不安，對俄烏戰後的歐洲秩序重建並沒有幫助。且俄烏戰爭已重創俄國，俄國對歐洲的威脅已大為減少，實沒納烏入盟的必要。

前美國國務卿季辛吉的說法就比較深刻。他在接受《經濟學人》訪問時指出，俄烏戰爭後，烏克蘭將是擁有最先進武器，但領導人卻最沒經驗的國家。而且戰爭的結果，一定是俄烏雙方都不滿意，在相互不滿意的情況下，將烏克蘭納入北約，用同盟來保護、同時約束她，對歐洲、對俄國都是最好的安排。

目前看來比較可能的結果是同意納烏入盟，但在戰爭結束後才啟動程序。因為若現在就讓烏克蘭加入，俄國攻烏就將是與北約為敵，歐洲就將被捲入戰火。

第二個觀察的角度是瑞典會不會加入。拜登上周三在白宮會見了瑞典總理，表示非常支持瑞典入盟。但拜登影響不了土耳其。土耳其表示瑞典包庇庫德族恐怖分子，也拒絕讓土耳其引渡涉及叛亂的新聞記者回國受審，更縱容示威群眾焚燒古蘭經，因此要求瑞典必須在這幾點上改變作法，才會點頭讓瑞典入盟。

北約盟約第5條規定，只要有一個盟國遭到攻擊，就視同攻擊整個北約，所有盟國都要拔刀相助。也就是說，是要一個國家為另一個國家賣命的。因此接納哪一國入盟當然要格外謹慎，且必須每一國同意，這樣才曉得為誰在賣命。土耳其因此有了談判籌碼，要以同意權交換瑞典在庫德族問題上的讓步。

美國認為艾爾多安已在5月大選中順利連任，對瑞典的立場大可放軟。但也有國家認為瑞典與北約的軍事關係幾乎就是盟國，所差不過是盟國的身分，是否入盟對安全影響不大。在沒有共識的情況下，瑞典這次要入盟怕也難如願。

第三個觀察的角度是亞太四國（日、韓、澳、紐）與北約的關係。北約秘書長史托騰柏格說，亞太若發生戰事，必對北約國家造成衝擊，所以北約必須與亞太四國建立緊密關係。法國則認為北約關注的就是歐洲，將關切面擴張到亞太將是個錯誤決定。亞太四國領袖本周將連續第二年參加北約峰會，屆時北約與四國的關係將如何定位，是否有制度性的安排，都是我們觀察的重點。

（作者為東吳大學政治系教授）