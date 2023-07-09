賴清德投書《華爾街日報》，提出「軍事威懾、經濟安全、民主夥伴、穩定而有原則的兩岸關係」等「台海和平四支柱」，表態追隨蔡英文路線。侯友宜則表明「支持合乎中華民國憲法的九二共識」，與馬英九時代政策接近。賴侯兩人最新論述，都以維護台海和平為目的，但誰的主張能真正為台灣帶來和平呢？

備戰主義代價高昂

蔡英文與馬英九的兩岸主張截然不同。馬英九認為兩岸關係是「互不承認主權，互不否認治權」，所謂「互不承認主權」，是指台灣與大陸共有「一個中國」的主權，「互不否認治權」是雙方正視對方憲法與所統轄區域，換言之，中華民國與中華人民共和國是一個中國內部的兩個政治實體。大陸不接受，但也不否認馬英九的主張，所以2015年新加坡馬習會，今年3月祭祖之旅都能實現。

蔡英文稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（兩岸互不隸屬），本質上指兩岸是兩個國家，是國與國關係，這已超越她2016年在《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》下界定兩岸關係的論述，兩岸關係因而陷入惡性循環。賴清德繼承蔡英文「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」路線，就必須連帶繼承「抗中」，但台海兵凶戰危，人心避戰，他只得跟著大談「和平」，因而提出「台海和平四支柱」。

賴清德四支柱以「威懾」為主軸，「備戰」是四主軸的重中之重。「備戰」需建立在武力所建構的實力基礎之上。賴清德強調：「要和平，就有做好抵抗的充分準備」，這就是古羅馬諺語「想要和平，先準備戰爭」，也就是要讓大陸明白，發動戰爭所需付出的政治、軍事與經濟代價，使大陸不敢動心起念跨海一戰，才能爭取到真正的和平。賴清德還以「明確戰略﹑自我防衛力﹑防衛意志﹑韌性社會」概括台灣需做好的準備。

賴清德的「和平保台」，需要有充分的軍事力量與民心士氣，強大到對方不敢越雷池一步，但做得到嗎？台灣要付出什麼代價？

以冷戰時期以阿戰爭為例，以色列軍事實力超過對手阿拉伯國家，「備戰」讓以色列擊退來犯阿拉伯國家。若從俄烏戰爭來看，烏克蘭面對的是比它強大的俄羅斯，雖備戰多年，還有北約支持，仍未能嚇阻俄羅斯發動攻擊，烏克蘭備戰的結果，是把人民帶入生靈塗炭，把國家帶入萬劫不復。

台灣不能走烏克蘭式的「備戰」，尤其兩岸軍力差距懸殊，連美國都已無力恢復海峽中線，讓台海重回以中線為界的「冷和」靜好歲月。解放軍機艦台海來去自如，是蔡英文執政7年「對抗主義」的代價。

美國不放心賴清德

美國當然知道兩岸對抗會把美軍拖下水，又不願與大陸開戰，因而不斷要求與中國「對話」，在「你不溝通，我主動溝通」策略下，華府高層絡繹於途飛往北京，國務卿布林肯、財政部長葉倫來去匆匆，商務部長雷蒙多也有意訪中，「對話」已成為美國對中政策的主流，只有民進黨為了選舉利益，持續採取對抗策略，逆勢而為必嘗苦果。

賴清德對美國當前的和中策略心知肚明，只是礙於他對台灣主權獨立立場的堅持，而假裝看不見，這也是美國對賴清德不放心的地方。美國在台協會主席羅森柏格6月曾來台和賴清德談話，8月還要再請賴清德過境美國，再確認賴清德是否可信？美中關係壓力下，美國對台灣這次選舉態度格外謹慎。

賴清德想取信美國，必然要說清楚他自稱的「務實的台獨工作者」是什麼意涵？當選後會不會踏上「法理台獨」紅線？也必須釐清「和平保台」與「抗中保台」有何區別，不能只把「和平保台」當成選舉口號喊一喊，尤其是「和平保台」與「備戰主義」如何畫上等號？

更重要的是，他需要向人民說明白，為何不能有「疑美論」，美國是否足以讓台灣人民信任到在戰時不會出現「棄台論」。這麼多的疑點，賴清德不管對美或對台灣人民，都沒有逃避的空間。