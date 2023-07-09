中國大陸商務部及海關總署以維護國家安全利益為由，宣布對二種用於半導體的稀有金屬鎵、鍺相關物質實施出口管制，並直言這只是反制的開始，中國制裁手段和種類還有很多。這是中美經濟對抗加劇的連帶影響，還是美中科技戰升級的開端？5月時北京已禁止一些國內部門從美國記憶體製造商美光購買產品。如果雙方緊張關係沒有緩解，中國可能隨後會限制「稀土」的出口。

日前台積電創辦人張忠謀以「重新定義全球化」為題進行專題演講，認為現在的新全球化，是建立在不傷害本國安全及經濟領先之下，才允許別國產品、服務進入本國市場，但這樣還算是全球化嗎？全球化的本質是各國各地各就經濟優勢分工合作，但現在國家安全、科技與經濟領先的重要性凌駕其上。過去那種不顧國界，追求利潤、承擔風險，每個人雖然都有其國家家鄉，但企業在世界各地都能發展、「世界是平的」的全球化年代已死！

全球化的好處是讓世界幾十億人脫貧、物價便宜、生活水準大有進步。但壞處是收入及財富集中加劇，人與人、國與國之間不平等加劇。張忠謀舉例，1980年以前，全球大企業CEO的收入（包含薪資與佣金）與基層差距大約40倍，但是現在已經差距到400倍。全球化已死，這是中美強國對抗、世界二元化的結果，相信台積電也是「被綁架」的受害者之一。

被綁架的還有兩岸的服貿談判。從馬英九時代太陽花運動的年輕人占領行政院、立法院後，「兩岸服貿協議」成了輿論的票房毒藥。如今總統大選來臨，是否重啟服貿，各黨總統參選人再次唇槍舌戰。

學者統計，全世界服務業占已開發國家國內生產總值已達3/4左右，高於二戰後1950年的40%。這段期間國際貿易快速發展帶動了全球經濟的增長。研究預測至2040年，服務貿易占全球貿易的份額將可增加50%。台灣是小型淺碟式經濟體，開放國際貿易是台灣經濟發展的命脈，尤其與大陸的貿易更脫離不了，儘管兩岸服貿協議沒有進展，但台灣對中國大陸的貿易依存度卻不斷增高，就是這個道理。

曾任東華大學人文社會學院的大眾史學研究中心主任、中央大學歷史所所長的蔣竹山教授，在《行旅者的世界史》一書指出，我們應該打破傳統台灣史、中國史、世界史三塊分立的框架，跨越知識疆界重看全球史，包括醫療史、新文化史、公眾史學等。如果我們貫穿全球，一切視野將變得不同，你的世界觀將從此改觀。如此你將怎麼看待全球化？兩岸的政治與經濟分工是否得以脫離？

每個人都有家有國，有鄉土有親人，但我們也做世界旅行，到各地工作做生意。許多人家裡有外勞，公司有外國同事，甚至老公老婆就是不同國的人。但他就是我們的親人，是這塊土地的新住民，是幫助我們生活的人，也是這裡的一份子。當你吃麥當勞配珍珠奶茶、穿中國製的台灣藍白拖、用日本品牌大陸製的電視追韓劇，你真的反全球化、反兩岸服貿？難道我們不能追求在自我安全下，富足美好的全球化生活？

（作者為台北市出版公會理事長）