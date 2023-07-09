美國財政部長葉倫4天訪華行程結束，雖然她在北京的記者會上表示，這幾天的雙邊會談直接、實質性和富有成效；但論及中國大陸對美企的制裁，及葉倫出發前大陸宣布對半導體原材料的限制，似乎都沒有獲得改善。

對中國來說，葉倫沒有表示將調整對中科技戰的限制措施，甚至連之後會不會宣布新禁令也沒有承諾。雙方無所得也都無所失。從表面上看，美中競爭關係並沒有因葉倫訪華而有任何改變。

但真的沒改變嗎？實質上或許沒有，但氣氛上顯然不同。美中將會繼續做對方不喜歡的事，或說對方不喜歡的話，但大家都知道就這樣而已。兩大國的競爭不會往戰爭的方向走，同時在全球經濟、金融與氣候變遷等議題上會合作解決。

葉倫訪華其實是成功且有收穫的。美國透過重新與中國大陸建立聯繫溝通管道，讓世人理解美中關係已趨向穩定，而全球投資人與企業歡迎這種「穩定」，因為這表示即便雙方在枝節上有諸多分歧，也不會影響大局。

相較身段僵硬的國務卿布林肯，北京更喜歡態度柔軟的葉倫。這或許是葉倫訪華成果超出預期的原因。大家看到她下機時與歡迎她的大陸財政部「司長」握手寒暄的熱情，看到她吃中國菜時使用筷子的熟練，她精確表達美國的立場，卻沒有防禦性的傲慢。大陸網民喜歡她，暱稱為「葉倫奶奶」。

這場太平洋兩岸高官的互動，對台海兩岸關係有任何啟示嗎？拜登政府強調美中是有護欄的、有時是合作的競爭關係，即便面對中國冷漠，仍非常努力地尋求建立聯繫溝通管道。蔡政府呢？

在結束「動員戡亂時期」後，兩岸其實已不是敵對而是競爭關係。但蔡政府卻有意無意地以「敵人」看待對岸，以致兩岸雖貿易往來熱絡，卻逢中必反，一切民間互動都視為統戰。連小學合唱團唱〈我們同唱一首歌〉、莒光日影片出現「質量」用詞、國中教科書稱馬鈴薯為「土豆」等，都敏感到跳腳指責。

兩岸關係緊張，雖源自中共的統一目標，但蔡政府對兩岸關係定位不明，拒絕溝通，甚至連民間自發的「二軌」都排斥否定，不能說無須負責。台灣固然不需要以卑躬屈膝換取和平，但也不必有事必嗆，賭中共想和平統一不會動武，或台灣有美國撐腰，陸方不敢動武。萬一錯了呢？

觀察美中台關係的專家不少人已感到近來美國對台態度曖昧，蔡政府應慎重行事，美國期望兩岸關係「穩定」，和大多數台灣人的期望是一致的。台灣應效法拜登政府，明確定位兩岸既競爭又合作，且有護欄的關係，並尋求重新建立聯繫溝通管道。而葉倫奶奶式的溫馨，或許比布林肯的冷峻更容易達到效果。（作者為台灣國際戰略學會執行長）