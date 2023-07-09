為加速光電裝置，內政部將於7月14日公告實施《非都市土地使用管制規則》修正案（以下簡稱《新非都》），大幅鬆綁綠能土地使用規範，納入更多土地成為「綠能發展區」，總計達1萬8155公頃，且綠能專區將以「快速通關」的方式進行審查。此舉引發學者對國土規畫失衡及審議流程過於寬鬆、專區浮濫等問題的高度憂心。

儘管內政部是國土規畫的主管機關，農委會則是認定農地的主管機關，然而，據了解，這項放寬非都市土地使用的修正案是由主管能源的經濟部主導；在提高綠能的「政治正確」下，諒內政部及農委會也不會、不敢有異議。

根據《新非都》，經濟部公告為「綠能發展區」的農牧、林業、養殖及國土保安等使用地，在符合「低地力」或「非養殖漁業生產區且多年停養」的條件下，設置「再生能源發電設施」，且不受660平方公尺（約為200坪）的限制，未來農地的光電覆蓋將可達70%、甚至可在農地變更後高達90%。

2004年，陳水扁主政時期，《非都市土地管理規則》放寬農地農用的規定，允許每塊農地可以蓋660平方公尺的再生能源相關設施；2016年蔡政府推動能源轉型後，提出了躉購制度保價收購，光電業者大肆在每塊農地上切割出660平方公尺的土地裝置太陽光電板，造成農地分割問題嚴重，且農地上一旦有了660平方公尺的光電裝置，其他部分也無法再耕種，最終整片農地被迫棄耕。

面對光電造成農地細碎，農委會不是挺起腰桿拒絕光電入侵，反而是乾脆取消660平方公尺的限制。古有「割肉飼鷹」，農委會則是大方割地養光電，把自己的職責拋諸腦後。

為了擴大綠電，蔡政府已大力推動「漁電共生」，強調是「漁業為本、綠電加值」，可以兼顧養殖產業、綠能產業、漁民權益與環境永續這4大訴求。然而，多年下來，漁電共生已成了許多漁民和地方的惡夢。由於缺乏有效管理，密集且高度不足的光電板成了漁穫殺手，例如今年4月台南市北門區漁電共生養殖池發生文蛤苗大量暴斃事件，造成了漁民重大損失，類似事件層出不窮。

在漁電共生對養殖物種和生態會造成什麼樣的損失，都還缺乏長期實證研究的情況下，日前相關政策又進一步放寬，多個中南部農業縣市共2萬905公頃的漁塭將採取新制，光電板裝置率可達70%甚至90%，這根本等於不必養魚就可設置光電，完全是本末倒置。如今《新非都》推出農光共存，勢必會加速土地脫離農漁使用。

俄烏戰爭後，糧食危機隱憂成為許多國家最關注的課題之一。為此，中國大陸推出「退林還耕」、或稱「整改復耕」政策，在掌握糧食安全主動權之下，為確保18億畝耕地紅線，嚴格要求占用耕地種樹造林的土地須恢復種糧。大陸的糧食自給率約為76%，還有如此高的危機意識，台灣四面環海且糧食自給率僅為31%，蔡政府卻似乎完全不在乎台灣人是不是會挨餓的問題。

為了「2025非核家園」中20%（甚至不到）的綠電，蔡政府毀了農漁用地、犧牲環境，以台灣的糧食安全為代價，不止禍國殃民，甚至禍延子孫，值得嗎？如果內政部執意要如期公告實施《新非都》，全民只有走上街頭跟這個政府拚了！

（作者為資深媒體人）