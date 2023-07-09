近日，美國在闊別6年後重新加入了聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）。美國當時聲稱該組織這個聯合國反以色列、對以色列有偏見而於2017年地退出。2011年，UNESCO成為第一個承認巴勒斯坦為正式成員國的聯合國機構，此舉導致以色列和美國退出以示抗議。

儘管遭到俄羅斯、巴勒斯坦、朝鮮、中國、印尼等國家的反對，聯合國教科文組織理事會以132比10的壓倒性投票，允許美國重新加入聯合國機構。部分國家反對美國重新加入的原因是早年美國承諾支付教科文組織拖欠的6億美元的影響。

聯合國教科文組織的宗旨據稱是「教育、科學、文化、傳播和信息來促進相互理解和對世界的尊重」。然而，作為聯合國機構的一部分，意味著它與其他聯合國組織（包括聯合國人權理事會、聯合國大會和世界衛生組織）一樣受到政治化和偏見的影響。

除了重新加入聯合國教科文組織外，美國近期對聯合國的動作亦十分密集。美國總統拜登駐聯合國特使格林菲爾德正在與該組織193個成員國的外交官進行磋商，以徵求在今年內擴大安理會成員數目的意見。

美國希望推動安理會增加大約6個常任理事國席位，但不授予這些國家否決權，這反映出拜登希望以此來部分國家，可能是日本、印度或澳洲等的關係，表面上美國聲稱是為了解決對安理會現任成員普遍不滿的問題及所謂推動解決對俄烏衝突，但實際上擴大成員國只是為了增加美國的影響力和作為一種政治酬庸。美國意圖將四方安全對話、AUKUS等依附美國、明顯針對中國的外圍組織成員推向安理會，聲稱改組安理會只會令聯合國這個最具權威的委員會的公信力、實際的影響力變得更為弱化，成為世界性的空談會。

美國一方面組織四方安全對話、AUKUS以淡化安理會的公信力，一力面計畫拉攏更多成員國入會為的是做兩手準備。一旦聯合國不接納其建議，美國將會持續厚植其外圍組織。從烏克蘭危機、伊朗和朝鮮問題，人們只見到一方指責對方的不是，而非真正的談判，令人對此組織失去信心。更為難看的是，美國要進一步分化安理會，令其變得劍拔弩張。

美國重新加入UNESCO後，美國官員就表示，做出這個決定的原因是擔心中國正在填補美國在聯合國教科文組織政策制定方面留下的空白，特別是在制定全球人工智能和技術教育標準方面。從此事可見，美國所謂推動聯合國改革，為的是防阻中國的影響力，對於聯合國如何促進和平，他們漠不關心。人們對聯合國能否預防戰爭的懷疑愈來愈多，同樣地人們對美國所謂的改革動力的懷疑亦不少。

中國當局其實近來已推動以及推薦由中國公民領導一些聯合國組織以中和美方的影響力。中國公民目前領導數個聯合國的專門機構，但從美方的動靜可見未來中美在聯合國的人事戰線將十分激烈，中方亦應有所準備。

聯合國在處理俄烏戰事上的無力已經是人所共知，但歐洲的戰場打得火熱的同時，在東亞一方亦非平靜。

在6月時，朝鮮召開了一次重要的政治會議，領導人金正恩出席了會議，討論國防戰略。在6月底時朝鮮在平壤舉行大規模集會，人們高喊口號，誓言發動「復仇戰爭」摧毀美國，紀念朝鮮戰爭爆發73周年。據朝鮮中央通訊社報導，當日約有12萬工人和學生參加了首都各地舉行的集會。在此前，一艘美國核動力導彈潛艇近6年來首次抵達韓國，這些舉動都顯示東亞局勢持續緊張。

在6月分聯合國安理會在討論平壤發射軍事衛星失敗時，負責政治與建設和平事務的副祕書長迪卡洛就表示，安理會缺乏團結和行動，這將無助於減緩朝鮮半島的負面情勢。從朝鮮半島升溫和東亞失衡的局勢來看，聯合國安理會根本是無所作為，原因是美國總統大選將至，美國不但樂見這樣的發展，而且聯合國安理會參與國的敵意與偏執，令安理會不能履其責。

《聯合國憲章》賦予安理會維護國際和平與安全的首要責任。安理會可隨時就任何被視為對和平構成威脅的問題召開會議。與大會做出的決定相反，根據《聯合國憲章》，所有會員國都有義務執行安理會的決定。中國當局應十分曉解安理會為何不能履其責的問題，中方亦應與相關國家檢視、重新評估以及協調應對近期東亞局勢，特別是朝鮮半島再次燃起軍事競賽所引發的緊張關係。（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※