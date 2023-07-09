近日，角逐2024台灣大選的國民黨參選人侯友宜，接受媒體採訪表示接受九二共識，並提出挺核電、改役期、查弊案、撤NCC等政策，此後連續6天獲得排名第一的網路聲量，但民調數據仍吊車尾未見明顯回升。究其原因，應與泛藍陣營仍有相當比例的基本盤未能聚攏回歸有關，其中包括郭粉、韓粉和以孫文學校總校長張亞中為代表的孫粉，本文稱之為「三粉」，國民黨當務之急，必須竭盡全力，團結凝聚這「三粉」之力，才能形成藍營萬眾一心的磅礡氣勢，從而吸引柯陣營支持者的整合意願，最終擊敗選舉有術、執政無能的民進黨。

韓國瑜在2018年九合一選戰中，用「一瓶礦泉水，一碗滷肉飯」苦戰數月，以「貨出去，人進來，高雄發大財」為競選口號，一舉奪得綠得出汁的民進黨大本營高雄市的市長寶座，繼而在2020年大選中，又以理性務實、強調九二共識是定海神針、兩岸關係你儂我儂的精闢論述，獲得了560多萬粉絲的支持，雖敗猶榮。

如果說韓粉屬於草根大眾「下里巴人」一類的支持者，那麼郭粉則可歸為「陽春白雪」類的經濟、科技、知識型的支持者，這部分人在2020年國民黨初選民調中約占27個百分點，在近期的民調中，郭的民調數據也與侯友誼民調數據相距甚微。此外，郭台銘近期提出的「金門和平宣言」及相關論述，也足以提供國民黨作為競選政綱的重要依據。

再說孫粉（本文且將2021年參加國民黨主席競選獲得第二高票的孫文學校總校長的支持者稱之為孫粉），當時張亞中以其理性務實的思辨和邏輯嚴密的論述，喚醒了國民黨的黨魂，獲得了3成多黨員的支持。這些正藍黨員群眾把票投給張亞中，而沒投給曾任黨主席的朱立倫和當時的黨主席江啟臣，實際上是宣洩出對當時國民黨兩岸政策的不滿。黨意折射民意，這3成多非組織的、自發性的、一人一票的自主性正藍黨員，至少折射出4成以上藍營基本盤的民意，這或許就是國民黨安身立命的根據地。

張亞中在參與本次國民黨候選人提名初選中提出的「新四維政綱」中的一些政見，在侯友誼7月3號宣佈的五大主張中已有所整合採用，但他宣示的台灣為「全球非戰和平區」及拆除台海戰爭引信的和平方案，至今仍未被國民黨所重視，在台海風高浪急甚至可能掀起驚天駭浪的當下，張亞中這個釜底抽薪駬兵避戰的方法，顯得更為珍貴，但國民黨至今對這個切實可行的和平方案視而不見，又怎能獲得正藍基本盤的支持呢。

當下，離2024年1月13日投票日還有半年多時間。在逆風中苦鬥的國民黨要力拚逆轉勝，就必須盡最大努力，展現最大的誠意和反省精神，解開「三粉」們在這幾年國民黨選舉中落下的心結，以完成藍營整合中這塊重要的拼圖。

俗話說，一把鑰匙開一把鎖。國民黨要力爭「三粉」回歸，就要因人施策，做好「三粉」代表人物的工作。簡言之，對韓國瑜而言，侯友宜應盡量放低身段，真心實意地展示道歉請益的姿態；對郭台銘，黨主席朱立倫應消駬其在參加提名初選時的心結；至於張亞中，朱立倫應放下競選黨主席時產生的一些嫌隙，精誠團結，納諫重用。就這樣，做好了上述三位代表人物的工作，國民黨自可凝聚「三粉」之力，團結一切可以團結的力量，打贏2024這場關係台灣和國民黨前途命運的生死決戰。（作者為北京清華大學兩岸法政問題研究中心特約研究員）

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