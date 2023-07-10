中美關係從上世紀70年代上海公報時期開始，就具有元首引領、「高來高去」的特徵，與中日關係「人民外交」為本的模式有明顯區別。至少可以說，「高層互動」是中美關係的主要引領，當然也是構築「中美相處之道」的核心內容。而今年上半年中美關係的主要話題，恰好都是與高層互動相關聯的。

從年初布林肯以「氣球事件」為由推遲訪華，到6月初香格里拉會上，中美防長禮貌握手但「會而不談」，再到近日中美就布林肯訪華日程表態的時間差，直至6月14日秦剛與布林肯通話後，時隔近8個小時才予以公佈。進而，還會有雙方各部門首長的互動，乃至元首會等，最後到年底，還有美國安排邀請、接待中國大陸與港澳台代表赴美參加APEC峰會之互動，幾乎都屬於「高層互動」範疇，而且大多與「制裁」、「反制裁」或「去制裁」等概念相關。

其實，圍繞香港特首李家超以被美國制裁之身，能否收到美方邀請並順利參會，美國國會早已經動作連連，甚至可以預估，今年下半年中美關係的主要困難，很可能是圍繞美方如何對待被美國制裁的如李家超赴美參會展開？中方將如何有效對應美國的「制裁」以及後續效應？

近年來的中美關係，確實處於一個特殊的時期，在經貿領域的制裁和反制裁、在科技、創新等領域的脫鉤與反脫鉤，在軍事領域的挑釁和反挑釁（例如「台灣問題」）等，美國一直以一種霸道的強權模式，動輒以自己的「實力地位」啟動單邊制裁和打壓，常常全無道理規則可言。近來，針對與中國高層互動方面，這種強權表現的尤為突出。今年年初，美方就以一個「氣球事件」小題大做，並以此為由，單方面推遲布林肯訪華，這實際上就是一種我行我素的「單邊制裁」。到香格里拉會上，本來連拜登都表示對李尚福部長的制裁應該取消，但美方就是刻意不做，而以一種「強按牛頭」的方式，既要羞辱你，又要求你與他會談、討論他關注的話題。結果中方讓他們碰了一個軟釘子，實際上是採取了一個有分寸的「反制裁」，以僅限防長「會而不談」同時在商貿等其他領域與美重啟對話，在香會上也與各國開放交流的方式，獲得了大家的好評，各國也都不同程度地對中國表示善意、對美國的蠻橫表示了擔憂和不滿，例如澳大利亞總理在香會晚宴的主旨演講，新加坡防長、印尼防長等以及並未參會的法國總統馬克宏、日本外相林芳正等就對華政策的表述（呼籲正確對待中國等），對美國形成了壓力。我甚至大膽猜測，香會內外的正面聲音，可能對美國的對華策略產生了一些積極的影響。這也是構築「中美相處之道」的有益摸索。

現在，人們都在關注今年11月美國將如何對待中國大陸與港澳台代表赴美參加APEC峰會，尤其是香港特首李家超先生以及團隊很多人，都在被美國制裁的名單裡面，那麼美國會不會正常地發出邀請，即使美國發出了邀請，中國政府也一定會仔細評估，做出妥善對應。如果美發出邀請而又不在制裁問題上有所緩和，或者是做出一些正面姿態的話，那麼中方會不會參加？從李家超5月31號的表態來看，他可能與香會上國防部部長李尚福的對應方式有所不同，因為李家超明確說，他如果接到邀請，就會根據「APEC的規則以及習慣」，去參加這個會議，這個態度就是一個很正面，很開放的態度。但是後續伴隨中美關係層級更高的比如說布林肯，甚至到元首級的互動中，如果出現一些負面的和不愉快的情況時，一定會影響到APEC的舉辦，不僅李家超能否成行還要打一個問號，而且中國到底要不要參加這個會？都可能會成為問題。

可見，中美關係今年下半年可能會圍繞一個「制裁」和「反制裁」，或者叫做「制裁」與「緩解制裁」的題目展開，香港被制裁的人比較多，都需要有所準備。我們面對美國的「制裁」等，有兩個選擇：一是「以牙還牙」，「以其人之道還治其人之身」，你制裁，那我們就「反制裁」，像俄國基本就是採取這種強硬的方式。其實我們也專門公佈了「反制裁法」，這些都是可以理解、可以討論或者說可以選擇的。但是，還有一種更高級、或者說是更加成熟的選擇，就是選擇一種「反其道而行之」的做法，不隨美國起舞，而是以一種以我為主、以正壓邪的方式，以一種降解矛盾化解危機的方式，而不是用危機來對抗危機的方式。其實，在現實中，常常需要這軟硬兩種方法相結合，但是有一個以哪種方式為主的問題，這是一個我們要面對的、既現實又重大的課題，也是構築「中美相處之道」的題中應有之義。（作者為深圳廣電集團時事評論員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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