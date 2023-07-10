7月8日下午，由上海市台聯主辦的第十五屆「舞動青春•唱響未來」滬台中小學生才藝交流專場演出在上海圖書館東館拉開帷幕。上海市台灣同胞聯誼會會長盧麗安在致辭中表示，期許滬台青少年通過深入交流，增進彼此心靈契合和同胞融合，在留下兩岸學子共同美好記憶的同時，共同為促進兩岸關係的和平發展和實現中華民族的美好願景注入更為持久的新生動力。

據悉，此次交流活動共有來自台灣桃園市新興高中、嘉義市嘉義女中、花蓮縣學田小學與上海市大同中學、市三女中、普陀區回民小學等13所滬台學校中小學生近400人同台表演、聯袂獻藝，音樂、舞蹈、戲曲、朗誦、啦啦操等多種藝術形式活力交融，精彩紛呈。滬台學子共吟新詩《志在千秋•不負韶華》，抒發了兩岸青少年並肩弘揚中華文化、共同展望民族復興的同胞深情，將全場活動推向高潮。

「通過這一次的交流，我認識了很多新的上海朋友，他們有跟我分享他們平常在家的興趣，他們會聽一些歌劇，他們有現場給我唱一段，我覺得特別的厲害，他們還會好幾種外語，有點驚艷到我，我覺得他們特別厲害，我也很開心認識他們」。桃園市新興高級中學學生莊孟庭在接受記者採訪時高興地說。

來自嘉義女子高級中學的校長蔡枳松則表示，這次帶著學生來到上海市第三女子中學，看到同學們見面第一時間就互相擁抱，一見如故，內心感觸頗深。他希望海峽兩岸的情感不能被台灣海峽阻隔。

桃園市新興高級中學學生莊孟庭在接受中新網記者採訪。（中新網）

作為2020年新冠疫情發生以來在滬舉辦的台灣來賓人數最多的兩岸青少年線下交流，本次活動受到各界廣泛關注。在滬期間，台灣師生還將深入參觀上海城市建設和人文歷史景觀，感受兩岸一脈的文化傳承，留下對海派文化的美好記憶。（張踐）

（本文來源：中新網）