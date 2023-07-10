一個人的生命特質是與生俱來的，掩飾不掉、更無須美化。

圖為韓國瑜（左）、侯友宜（右）日前在國民黨黃復興黨部成立67周年會慶活動合體。（本報資料照片）

藍營的人尤其是韓粉，都在看侯友宜會不會向韓國瑜道歉？什麼時候道歉？道歉似乎成了藍營統合的關鍵票，當事人不急，急死搬板凳看戲的。

終於，侯友宜鬆口了，在一場地方聚會場合對韓國瑜道歉，稱4年前幫的忙不夠多，對韓的落選他感到「很歹勢」。這對警察出身、一副硬漢作風的侯友宜來說很不容易了，畢竟時空環境不同，誰不先為自己的利基撥弄算盤珠子？至少他為國民黨守住了新北市，是否因此造成侯韓之間的嫌隙？韓國瑜一句也沒說。

而侯韓的首次同窗並不如想像中那麼熱絡，又因椅子問題更被炒作成｢侯友移｣，有人質疑韓國瑜真的會釋懷嗎？其實以韓國瑜的個性，記仇不是他的本性，選戰再怎樣激烈也不會做人身攻擊；之前王世堅那樣跟他互槓，兩人嘴巴吵得厲害，最後還不是和解成好朋友。

所以，若說韓對侯心中有所抱怨，那是以小人之心度君子之腹，因此｢漢子｣第二次道歉，韓國瑜幕僚也立即給予回應，韓先生從政以來始終不變的信念就是愛與包容，期盼所有真正擔憂中華民國未來的同志們都能團結，一起為人民福祉努力。

韓國瑜都這麼說了，絕不會為了個人恩怨而影響大局，見縫插針的人可以休了。

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